Zaurlao iz petnih žila: Alibabi pukao film i zapušio usta Hani, više neće smeti da spominje Noru! (VIDEO)

Zarežao kao nikad!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Asmina Durdžiću.

- Kažeš Neriu: ''Nemoj se ti mešati dok se Aneli i Hana svađaju'', pa normalno je da će on braniti svoju ženu? - glasilo je pitanje.

- Pa i treba da je brani, ali ne može kad Hana kaže Aneli da je k*rva i ona joj uzvrati, pa on skoči i kaže: ''Ne možeš moju ženu da vređaš''. Onda nek bude fer i pošten, a ja sam prvi rekao Aneli da nju ne mogu da branim kad je kriva. Kad vidim da je ona u crvenom i da je psihički loše onda ću je uvek braniti. Ne može Hana da spominje moje dete i uzima ga u usta, da ne bih ja morao nju da vređam. Ime Nora ne želim da čujem ni od koga - rekao je Alibaba.

- Je l' sam je ja uvredila? - upitala je Hana.

- Kad kažeš: ''Jadna Nora'', onda jesi - rekao je Alibaba.

- Vi mene osuđujete kao da je meni sve bajno ovde i da ne treba ni sa kim da se svađam - rekla je Hana.

- Ja ne pominjem decu, a meni se pominju svaki dan - rekla je Kačavenda.

- Ti spomeni moje dete, pa ćeš da vidiš šta ćeš dobiti za uzvrat - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

