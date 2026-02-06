AKTUELNO

Zadruga

REDOM URNIŠE ŽENE! Asmin upropastio Aneli, a ovu učesnicu ponizio kao nikog u životu: GADIŠ MI SE, ne mogu da te gledam očima! (VIDEO)

Žestoko!

Odabrani su počeli da nominuju, a prvi je ustao da nominuje Asmin Durdžić, koji je ponizio mnoge devojke.

- Prvo bih nominovo Todićku, a onda ovu Saru Luks, Saru Pakistan, koja je rekla da će da me odvede u krevet za jedan big mek. Da li si ti normalna devojka - pitao je on.

- Što si jurio onda za mnom celu noć. Sve ti teško i da sam te zavela? Ja ležem u krevet samo sa svojim dečkom, neću leći ni sa kim - rekla je Sara.

- Ja sam tebi hteo da pomognem, a ti utripovala da možeš mene da zavedeš. Gadiš mi se, ne mogu da te gledam očima, smaraš. Treća osoba bi bila Maja Marinković, ona se utripovala da bih ja bio s njom, rekla je da veruje u Aneline priče. Ipak ću nominovati Aneli zbog onoga što je izjavila za mene i porodicu, ništa me nije povredilo to što je rekla, ne mogu da je gledam, ne mogu da joj slušam glas, provocira celu kuću - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

