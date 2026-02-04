AKTUELNO

Zadruga

NE MOGU OČIMA DA JE GLEDAM: Asmin priznao da nepodnošljivost prema Aneli raste iz dana u dan, pa se osvrnuo na svoje druženje sa Jovanom: NE DOPADA MI SE, VEĆ... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Robot Toša stigao je u Belu kuću, kako bi saznao od učesnika Elite kakvih novih dešavanja ima.

- Ćao svima, došao sam da čujem kako vam je prošla noć - kazao je Toša.

- Klošarka Aneli uvek pravi problem - kazao je Asmin.

- Da li si ispatio kako je Asmin ukrao Aneli i Maji drugaricu Jovanu pevačicu? - upitao je Dača.

- Gledao sam ja sve - rekao je Toša.

- Veče haosa, ljubomore i sujete. Sinoć je Aneli izvređala Jovanu. Ako Aneli ne znači Asmin ništa, zašto onda zamera ljudima koji su dobri sa Asminom, šta nju briga kakva je Aneli sa njim?! - kazao je Dača.

- Meni se nikako ne dopada Jovana, ja to sve radim zbog ove dve (Aneli i Maje). Neka ispriča neke tajne ona. Što se tiče Aneli, mislio sam da sam besan na nju, zapravo je samo mrzim zbog svega što je rekla. Ne mogu očima da je gledam - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.

