NE OSEĆAM NIŠTA PREMA NJEMU: Maja ponovo ugasila Asminu sve nade, on ponovo najavio distancu od nje, pa se osvrnuo na Aneli: NE PRIMEĆUJEM JE! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Maja Marinković i Asmin Durdžić bili su naredni gosti voditeljskog para Filipa Đukića i Bore Santane u smisiji ''Radio Amnezija''. Njih dvoje su progovorili o svom odnosu.

- Asmin je rekao Drvetu kakav predlog ima, a ja sam se na to nadovezala da bih volela da Asmin ima performans ''Bauljam i čarlijam'' od Desingerice - kazala je Maja.

- Htela si time da ga poniziš - kazao je Dača.

- Nisam, ja bih uživala u tom performansu. Asmin je Drvetu rekao da ima prema meni iskrene simpatije, kao i ja prema njemu. Pitala sam ga kakve simpatije ja to imam i to me je šokiralo. Rekla sam više puta da ih imam. Rekla sam mu sto puta da mi je drag na drugarski način, volim ga kao druga, ali bilo šta u emotivnom smislu nije moguće, Ne znam šta tu nije jasno?! - rekla je Maja.

- Asmine, da li ćeš ti nastaviti komunikaciju sa Majom? - upitao je Bora.

- Ne, neću. Nikako ne želim da budem pored nekog ko nije iskren - rekao je Asmin.

- Kako gledaš na Aneli i njeno druženje sa Janjušem, Anđelom... - rekao je Bora.

- Ma...ta žena mene ne zanima. Ne znam šta ona pokušava i radi, iskreno - rekao je Asmin.

