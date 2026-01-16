AKTUELNO

ON JE MUŠKARAC BEZ KARAKTERA: Asmin ponizio Filipa jer je iskoristio Maju kao zadnju krpu, pa ga uporedio sa Aneli: ONI SU ISTI, KU*VE U DUŠI! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Asmin Durdžić naredni je dobio reč od voditelja Milana Miloševića, kako bi prokomentarisao flert Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Filip je muškarac bez karaktera! On je obična pi*ka. On se svake nedelje pravi da je mrtav pijan, kako ga ne bi učesnici osudili, jer se sutradan pere od devojke s kojom je spavao. Što se tiče Aneli, ona bi se je*ala sa njim, to je jasno, videli smo kako su izgledali. Ni on, ni ona nemaju karakter. Treba da budete zajedno, jer se vi ku*ve u duši - kazao je Asmin.

- Ovo je pokazatelj da se sa Filipom nije družila, nego da bi bila sa njim. Dokazala je da bi bila sa bilo kim, jer je takva kakva je - rekla je Milena.

- Aneli je dobacila ''tek će da gori i sa drugim Filipom'' - kazao je voditelj.

- Pa...ona ima fetiš na moje frajere. Nemam ja emociju više prema njemu, on je njoj poslao pozdrav samo da bi mi terao inat. Ja ne skupljam tuđe ostatke, ali oni moje da - kazala je Maja.

- Evo, ja kažem neka me komentarišu sad svi. Nije lepo izgledala scena Filipa i mene, nemam šta da dodam na sve to. Maja i ja više nećemo da pričamo - kazala je Aneli.

