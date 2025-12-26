POKUŠAVA DA SE OPERE OD FLERTA SA ASMINOM: Uroš stavio Maju na stub srama, Neria optužio da ZANEMARUJE Hanu, pa izanalizirao odnos Luke i Anite! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredni koji je stigao u Rajski vrt, kako bi popričao sa Drvetom mudrosti bio je Uroš Stanić.

- Uroše, šta ima novo? - upitalo je Drvo.

- Maja je folirant. Pokušava da se opere od flerta sa Asminom, a muva se sa njim. Kad se potegne tema za crnim stolom, pere se od toga i ograđuje, kako je narod ne bi osudio zbog Stanije. Ona će ući u vezu ili sa njim, ili sa Filipom. Stanlo pokazuje te dvostruke aršine, ali stalno. Takođe, ne dopada mi se to jer Nerio nema inicijativu nikakvu da odbrani Hanu kad se neko od učesnika svađa sa njom, ne dopada mi se to, iskreno. Hana stalno plače zbog toga i traži od Neria da makar malo više bude tu za nju. Nerio treba da odbrusi Asminu kad nešto loše kaže za Hanu - kazao je Uroš.

- Zbog čega misliš da Nerio ćuti? - upitalo je Drvo.

- Ne oseća očigledno potrebu da joj pruži podršku. Hana mi je pričala da je Nerio napolju nikad nije branio od njegove porodice - kazao je Uroš.

- Šta misliš o odnosu Kačavende i Janjuša? - upitalo je Drvo.

- Ona je zaljubljena u njega, dok se on sa njom igra. Što se mene tiče, mislim da bi oni kao par funkcionisali, jer su oboje zreli ljudi, ali to je na njima - rekao je Uroš.

- Šta sada kažeš o Anitinom odnosu sa Lukom? - upitalo je Drvo.

- Drago mi je da je sad u vezi, ali mi je čudno da je toliko brzo sa Filipa prešla na Luku. Strast je očigledna, vidi se, ali videćemo kako će se dalje to odvijati. Što se tiče Filipa i Luke, ja tu nikakvo prijateljstvo nisam video, iskreno - kazao je Uroš.

Autor: S.Z.