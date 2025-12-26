AKTUELNO

Zadruga

POKUŠAVA DA SE OPERE OD FLERTA SA ASMINOM: Uroš stavio Maju na stub srama, Neria optužio da ZANEMARUJE Hanu, pa izanalizirao odnos Luke i Anite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Naredni koji je stigao u Rajski vrt, kako bi popričao sa Drvetom mudrosti bio je Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroše, šta ima novo? - upitalo je Drvo.

- Maja je folirant. Pokušava da se opere od flerta sa Asminom, a muva se sa njim. Kad se potegne tema za crnim stolom, pere se od toga i ograđuje, kako je narod ne bi osudio zbog Stanije. Ona će ući u vezu ili sa njim, ili sa Filipom. Stanlo pokazuje te dvostruke aršine, ali stalno. Takođe, ne dopada mi se to jer Nerio nema inicijativu nikakvu da odbrani Hanu kad se neko od učesnika svađa sa njom, ne dopada mi se to, iskreno. Hana stalno plače zbog toga i traži od Neria da makar malo više bude tu za nju. Nerio treba da odbrusi Asminu kad nešto loše kaže za Hanu - kazao je Uroš.

- Zbog čega misliš da Nerio ćuti? - upitalo je Drvo.

- Ne oseća očigledno potrebu da joj pruži podršku. Hana mi je pričala da je Nerio napolju nikad nije branio od njegove porodice - kazao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš o odnosu Kačavende i Janjuša? - upitalo je Drvo.

- Ona je zaljubljena u njega, dok se on sa njom igra. Što se mene tiče, mislim da bi oni kao par funkcionisali, jer su oboje zreli ljudi, ali to je na njima - rekao je Uroš.

- Šta sada kažeš o Anitinom odnosu sa Lukom? - upitalo je Drvo.

- Drago mi je da je sad u vezi, ali mi je čudno da je toliko brzo sa Filipa prešla na Luku. Strast je očigledna, vidi se, ali videćemo kako će se dalje to odvijati. Što se tiče Filipa i Luke, ja tu nikakvo prijateljstvo nisam video, iskreno - kazao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SVE ŠTO RADIM SA NJOM JE OD SRCA: Asmin nazvao Maju POSEBNOM, pa istakao da joj druge nisu ni do kolena! (VIDEO)

Zadruga

ONA ŽELI PORODIČAN ŽIVOT, ALI NE SA LUKOM: Anđelo uveren da je Aneli luda za Asminom, pa dao svoj sud o tome što Durdžić ne želi pomirenje sa njom! (V

Zadruga

DAO SVOJ SUD: Gruja prokomentarisao veridbu Aneli i Luke, pa se osvrnuo na svoj sukob sa Mrvicom! (VIDEO)

Zadruga

U glavi mi je zbrka: Ša priznao da ne zna na čemu je sa Mionom, pa svima stavio do znanja da neće odustati od veze sa njom! (VIDEO)

Domaći

ZAMISLI TO PONIŽENJE VODIŠ DEVOJKU NA VIĐANJE SA MNOM: Munjez otkrio detalje afere sa Teodorom Delić, pa otkrio da li mu je Terza piznao da je bio int

Zadruga

IZDALA ME JE: Milan Stojičković progovorio o bivšoj devojci, Aneli otkrila da se čula sa njom, pa istakla: REKLA MI JE DA JOJ JE UZIMAO PARE... (VIDEO