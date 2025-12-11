ONA ŽELI PORODIČAN ŽIVOT, ALI NE SA LUKOM: Anđelo uveren da je Aneli luda za Asminom, pa dao svoj sud o tome što Durdžić ne želi pomirenje sa njom! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Luki Vujoviću.

- Rekao si Aneli u svađi da je ona takva bila i napolju, a posle govoriš da si to rekao u afektu. Kako tako stalno kažeš istinu u afektu? - glasilo je pitanje.

- Aneli je bila nezadovoljna u vezi. Zbog toga, imala je brojne promene ponašanja. Mislio sam na te prebačaje, koji su se videli i ovde - rekao je Luka.

- Ja mislim da je on mislio da ona kada popije može da bude i sa drugim, da sumnja u to. Aneli pati za porodičnim životom, ali ne sa Lukom, nego sa Asminom, to je jedina istina. Pre pati i za takvim odnosom sa Janjušem. Ona bi bila sa Asminom, to je evidentno. Asmin ne može da pređe preko svega što je Anelina porodica radila njemu i njegovoj porodici. Da on to pokaže, da želi pomirenje, mislim da bi njegova porodica to prihvatila, najviše zbog Nore - rekao je Anđelo.

