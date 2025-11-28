AKTUELNO

Zadruga

IZDALA ME JE: Milan Stojičković progovorio o bivšoj devojci, Aneli otkrila da se čula sa njom, pa istakla: REKLA MI JE DA JOJ JE UZIMAO PARE... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da čuju razgovor Milana Stojičkovića i Sofije Janićijević. Nakon zavšrenog video-snimka, voditelj Milan Milošević je dao reč Sofiji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričali smo o burmama, pitala sam ga da li je imao burmu - kazala je Sofija.

- Milane, da li si bio oženjen? - upitao je voditelj.

- Nisam bio oženjen - kazao je Milan.

- Nikada baš? Da li si neke verio? - upitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Verio sam tri devojke u svom životu. Imao sam tri duge veze - kazao je Milan.

- Poslednju devojku nisi verio? - upitao je voditelj.

- Ta veza je završena, izdala me je i ja sam rešio da se sklonim od nje. Ona je iz Beograda dolazila kod mene u Švajcarsku - kazao je Milan.

- Ja sam imala sa tom devojkom komunikaciju. Ona je napravila neki profil ''Lukin Reks'', počela je da ga pljuje, a ja sam joj rekla da ga ne poznajem i da ne bih da ga komentarišem. Rekla mi je da joj je uzimao pare, da je prevarant - kazala je Aneli.

- Ja znam da se meni bivša tada sveti, ona želi da mi napakosti, ali ja o njoj sve najbolje mislim, želim joj sve najbolje. Sa Sofijom se družim - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija se smejala i rekla da Milana po Pabu sprdaju Mića i ostali učesnici - kazao je Terza.

- Nije to tako bilo - dodao je Dača.

- Jeste, bilo je tako - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

