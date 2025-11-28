IZDALA ME JE: Milan Stojičković progovorio o bivšoj devojci, Aneli otkrila da se čula sa njom, pa istakla: REKLA MI JE DA JOJ JE UZIMAO PARE... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!
Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da čuju razgovor Milana Stojičkovića i Sofije Janićijević. Nakon zavšrenog video-snimka, voditelj Milan Milošević je dao reč Sofiji.
- Pričali smo o burmama, pitala sam ga da li je imao burmu - kazala je Sofija.
- Milane, da li si bio oženjen? - upitao je voditelj.
- Nisam bio oženjen - kazao je Milan.
- Nikada baš? Da li si neke verio? - upitao je voditelj.
- Verio sam tri devojke u svom životu. Imao sam tri duge veze - kazao je Milan.
- Poslednju devojku nisi verio? - upitao je voditelj.
- Ta veza je završena, izdala me je i ja sam rešio da se sklonim od nje. Ona je iz Beograda dolazila kod mene u Švajcarsku - kazao je Milan.
- Ja sam imala sa tom devojkom komunikaciju. Ona je napravila neki profil ''Lukin Reks'', počela je da ga pljuje, a ja sam joj rekla da ga ne poznajem i da ne bih da ga komentarišem. Rekla mi je da joj je uzimao pare, da je prevarant - kazala je Aneli.
- Ja znam da se meni bivša tada sveti, ona želi da mi napakosti, ali ja o njoj sve najbolje mislim, želim joj sve najbolje. Sa Sofijom se družim - rekao je Milan.
- Sofija se smejala i rekla da Milana po Pabu sprdaju Mića i ostali učesnici - kazao je Terza.
- Nije to tako bilo - dodao je Dača.
- Jeste, bilo je tako - kazao je Terza.
Autor: S.Z.