TU NIJE BILO EMOCIJA: Filip Đukić konačno progovorio o odnosu sa Teodorom, pa otkrio da li je neka učesnica osvojila njegovo srce! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Filip Đukić naredeni je otišao u Rajski vrt, kako bi porazgovarao sa Drvetom mudrosti o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Zdravo, Filipe, kako si šta se dešava na ljubavnom planu? - upitalo je Drvo.

- Ništa, klasično sve, kao i inače. Nisam zaljubljen, nema ništa tog tipa - rekao je Filip.

- Kako ti gledaš na celu situaciju sa Anitom? - upitalo je Drvo.

- Gotivimo se kao i pre. Ona mi je draga, ne mogu da kažem da nije, ali nisam zaljubljen u nju - istakao je Filip.

- Šta se dešava sa Teodorom i tobom? - upitalo je Drvo.

- Postojala je neka privlačnost, ali ništa od te požute, simpatisanja i strasti, stvarno. Ne znam kako je ona gledala na naš odnos, nisam u njenoj glavi, ali je možda došlo do prezasićenja u njenom odnosu prethodnom, pa je na njega stavila tačku - kazao je Filip.

- Mene zanima šta ti iskreno misliš? - upitalo je Drvo.

- Nezadovoljstvo u njenoj vezi je doprinelo da mi krenemo da se gledamo, ali mislim da nema tu nikakve emocije emotivnog tipa, stvarno. Ništa od toga. Ne mogu da kažem da se zaljubila i da jebila luda za mnom. Okidač da krene u neki odnos sa mnom je bilo to nezadovoljstvo. Kad si srećan u odnosu, ne obazireš se na muškarce - kazao je Filip.

- Kako ti, nakon svega, gledaš na sve to, kakve planove imaš? - upitalo je Drvo.

- Drvo, stvarno ne znam. Ja se ne foliram, radim kako osećam i ako mi se stvore neke emocije, u redu, ali da imam trenutno prema nekoj emocija, stvarno nemam. Ne želim da lažem ni tebe Drvo, a ni devojke ovde - kazao je Filip.

- Da li te grize savest zbog Teodorinog i Bebicinog raskida? - upitalo je Drvo.

- Delimično ja jesam krivac, ali je to nezadovoljstvo dovelo to toga da ona pogleda mene, odnosno drugog muškarca. Oni su prvo raskinuli vezu, pa smo se mi znatno zbližili. Ja sam od učesnika čuo da su sad u savršenom odnosu. Ja im želim da sve bude dobro, možda će sve što se desilo ojačati njihovu vezu. Nisam ironičan, sve najbolje im želim - kazao je Filip.

Autor: S.Z.