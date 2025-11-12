NIKAD SE GORE NISAM OSEĆAO: Bebica totalno utučen nakon emotivnog kraha sa Teodorom, s knedlom u grlu progovorio o njenom zaljubljivanju u Filipa! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Naredni sagovornik Drveta mudrosti bio je Nenad Macanović Bebica, koji je otvorio dušu nakon raskida sa Teodorom Delić.

- Kako si, Bebice? - upitalo je Drvo.

- Loše sam, Drvo - rekao je Bebica.

- Kako je do svega ovoga došlo? - upitalo je Drvo.

- Ne znam. Zbunjen sam i razočaran. Veoma mi je teško da sve ovo sklopim u glavi. Mnogo mi se toga skupilo, sve mi se pomutilo i veoma sam loše. Ne znam da li sam se ikad gore osećao. Sve je počelo od onog zadatk, kada sam ja nju ignorisao, malo nakon toga je krenulo da se priča po Beloj kući da se gleda sa Filipom. Ona mi je sve to poricala, ali eto, došlo je do svega ovoga. U njenim očima sam video, tugu, ne krivim je, možda se zaljubila. Opteretio sam možak maksimalno, gledao sam svoje greške, šta je moglo da predstavlja problem, šta nije fukcionisalo, ali sam došao do zaključka da u našem odnosu nije postojao neki konkretan problem. Osećam da ona mene voli, samo joj se, eto, desilo ovo sve. Besan sam i razočaran, veoma sam lošđe, katastrofa. Ne želim da me ljudi gledaju dok sam loše, jer mi se većina sladi, navijaju za moj bol. Anđelo i Kačavenda su jedini moji prijatelji. Teodori niko nije prijatelj, to sam uvideo. Ne znam kako ću dalje funkcionisati ovde i na koji način, ne znam. Biće mi veoma teško - rekao je Bebica.

- Šta misliš o njenom zaljubljivanju u Filipa? - upitalo je Drvo.

- Ne bih prema sebi bio iskren, kada bih rekao da je ona zaljubljena u njega, a da voli mene. Siguran sam da zaljubljena nije, a sve ostalo mi nije jasno, videćemo - rekao je Bebica.

- Bebice, kada bi se desilo nešto između Teodore i Filipa, da li bi bio spreman na to? - upitalo je Drvo.

- Ne, ne bih bio spreman. Ne mogu da zamislim Teodoru pored nekog drugog, nikako to ne mogu da zamislim. Još u ovom prostoru, gde smo se Teodora i ja upoznali, tek to ne mogu da podnesem. Mnogo mi je teško, ne znam kada ću uspeti da se iz svega ovoga izvadim, iskreno. Neko koga voliš najviše na svetu, za koga bih dao život, kao i za svoju decu, da ovako nešto radi. Ja sam se trudio da mi se zgadi Teodora, ali se to nije desilo. Provokacije su na sve strane, baš mi je teško - rekao je Bebica.

