OSEĆAM SE KAO DA VARAM STANIJU: Asmin otkrio Mini kako se oseća pored Aneli, pa progovorio o odnosu sa Majom: MENI SE DOPADA... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Asmin Durdžić nastavio je svoj razgovor sa Minom Vrbaški, te je spomenuo da mu Stanija Dobrojević nedostaje.

- Sam se sebi gadim. Osećam se kao prostitutka. Osećam se kao da varam Staniju, svaki dan. Svaki put kad legnem u onaj krevet u izolaciji, kao da sam je prevario. Jako mi je teško, a ne smem da pokažem slabost, je*aće mi mater svi. Ovo peckanje sa Majom se meni dopada, to peckanje. Ona je mene ponizila i samim tim je ponizila i Staniju - kazao je Asmin.

- Dokazao si tim odnosom da Maja nije Stanijina prijateljica, ali si se zaigrao u svemu tome - dodala je Mina.

- Maja je inteligentna - kazala je Asmin.

- Nije, nego namazana - dodala je Mina.

Autor: S.Z.