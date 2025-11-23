AKTUELNO

Zadruga

OSEĆAM SE KAO DA VARAM STANIJU: Asmin otkrio Mini kako se oseća pored Aneli, pa progovorio o odnosu sa Majom: MENI SE DOPADA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Asmin Durdžić nastavio je svoj razgovor sa Minom Vrbaški, te je spomenuo da mu Stanija Dobrojević nedostaje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sam se sebi gadim. Osećam se kao prostitutka. Osećam se kao da varam Staniju, svaki dan. Svaki put kad legnem u onaj krevet u izolaciji, kao da sam je prevario. Jako mi je teško, a ne smem da pokažem slabost, je*aće mi mater svi. Ovo peckanje sa Majom se meni dopada, to peckanje. Ona je mene ponizila i samim tim je ponizila i Staniju - kazao je Asmin.

- Dokazao si tim odnosom da Maja nije Stanijina prijateljica, ali si se zaigrao u svemu tome - dodala je Mina.

- Maja je inteligentna - kazala je Asmin.

- Nije, nego namazana - dodala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ON IMA KOMPLEKS... Asmin otkrio sve Dačine strahove kada je reč o odnosu sa Radom, osmislio plan kako da od Virijevića napravi pravog džentlmena! (VID

Zadruga

OČITAO LEKCIJU: Lepi Mića očitao lekciju Tanji Stijelji, pa se obratio Mini Vrbaški i otkrio kakvo mišljenje ima o njoj: NIKADA NISAM... (VIDEO)

Domaći

Vojaž progovorio o pomirenju s Breskvicom: Otkrio koje su šanse da se ponovo spoje, osvrnuo se na duet sa Cecom, pa progovorio o negativnim komentarim

Domaći

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Drug Stefani Grujić otkrio sve o njenom odnosu sa Matorom, pa progovorio o njihovim BRUTALNIM svađama! Izneo žestoke optužbe! (VI

Domaći

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Janjuš odgovorio Siti na OPTUŽBE, otkrio da se oseća RAZOČARANO, pa ogolio dušu o ljubavi prema Aneli: Niko ne može da dokaže da

Domaći

NISU SVE NADE IZGUBLJENE?! Peja progovorio o odnosu sa Enom, pa spomenuo njihovo potencijalno pomirenje! (VIDEO)