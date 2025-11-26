NISTE BILI SJAJNI: Dača uveren da u odnosu Asmina i Stanije nisu CVETALE RUŽE, Durdžić rešio da progovori o njenim GREŠKAMA! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Asmin Durdžić i Dača Virijević razgovarali su u izolaciji o Staniji Dobrojević.

- Večeras ću da isprozivam Luku, da je pokazao da je istina da ju je tu*ao, samim tim jer se pomirio sa njom. Kakvi blameri, strašno. Asmine, moj subjektivni osećaj je da ti nikako nisi kriv - kazao je Dača.

- Kako ti misliš? - upitao je Dača.

- Mislim za tvoj odnos(Stanija), niste bili sjajni - kazao je Dača.

- Nije ona mene varala, nije imala te neke mometne, ali je imala neke svoje postupke, koji su bili veoma ružni - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.