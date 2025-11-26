AKTUELNO

Zadruga

NISTE BILI SJAJNI: Dača uveren da u odnosu Asmina i Stanije nisu CVETALE RUŽE, Durdžić rešio da progovori o njenim GREŠKAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com/stanijadobrojevic ||

Stavio sve karte na sto!

Asmin Durdžić i Dača Virijević razgovarali su u izolaciji o Staniji Dobrojević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Večeras ću da isprozivam Luku, da je pokazao da je istina da ju je tu*ao, samim tim jer se pomirio sa njom. Kakvi blameri, strašno. Asmine, moj subjektivni osećaj je da ti nikako nisi kriv - kazao je Dača.

- Kako ti misliš? - upitao je Dača.

- Mislim za tvoj odnos(Stanija), niste bili sjajni - kazao je Dača.

- Nije ona mene varala, nije imala te neke mometne, ali je imala neke svoje postupke, koji su bili veoma ružni - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

IZMEĐU DVE VATRE: Luka pokušava da BALANSIRA između Nerija i Aneli, Ružanji po prvi put rešio da progovori o prijavljivanju Site! (VIDEO)

Zadruga

NJENA REAKCIJA JE SVAKOG UTORKA SVE JAČA: Dača uveren da je Asmin ušao Maji pod kožu, istakao da je njeno prijateljstvo sa Stanijom LAŽNO: OVAKVO PONA

Zadruga

ZVALA JE MOG OCA I... Dača rešio da spusti loptu s Milicom Veličković, pa otkrio kada je nastala njegova NETRPELJIVOST prema njoj! (VIDEO)

Zadruga

Maja igra dvostruku igru? Dača obelodanio sve njene tajne, ne može da se odluči da li je više radi Đukić ili Alibaba! (VIDEO)

Zadruga

OSEĆAM SE KAO DA VARAM STANIJU: Asmin otkrio Mini kako se oseća pored Aneli, pa progovorio o odnosu sa Majom: MENI SE DOPADA... (VIDEO)

Zadruga

ON IMA KOMPLEKS... Asmin otkrio sve Dačine strahove kada je reč o odnosu sa Radom, osmislio plan kako da od Virijevića napravi pravog džentlmena! (VID