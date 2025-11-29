AKTUELNO

Zadruga

SVE ŠTO RADIM SA NJOM JE OD SRCA: Asmin nazvao Maju POSEBNOM, pa istakao da joj druge nisu ni do kolena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Učesnici Elite biraju osobu koja je o njima izrekla najveću laž.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveća laž je to što mi je Jovan rekao da gledam druge muškarce, a ja vidim samo njega - kazala je Milosava.

Istina zaboli, a laž nikada ne može da me zaboli. Ovde nikada niko o meni nije rekao istinu koja je bolna. Najveća laž koju sam čuo ovde je Teodorina izjava da sam gledao jutros u Bebicu u nju do pola osam - rekao je Ivan.

- Ja sve što radim sa Majom, od srca je. Možda sam koristio neke druge devojke, ali Maju nikada. Moram da demantujem Ivana, jer je to najveća laž koju je rekao - istakao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja navodim Asmina koji je rekao da je moja majka ku*va - kazala je Matora.

- Što se mene tiče, veoma mi je drago jer sam ja na kraju, ne mogu da verujem kakve su laži birali. Ja ću da izaberem morbidnu i bizarnu stvar, a to je da sam trudnoj devojci dr*ala pi*ku i htela sa njenim detetom da odem u Indonesiju - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

NJENA REAKCIJA JE SVAKOG UTORKA SVE JAČA: Dača uveren da je Asmin ušao Maji pod kožu, istakao da je njeno prijateljstvo sa Stanijom LAŽNO: OVAKVO PONA

Zadruga

IZDALA ME JE: Milan Stojičković progovorio o bivšoj devojci, Aneli otkrila da se čula sa njom, pa istakla: REKLA MI JE DA JOJ JE UZIMAO PARE... (VIDEO

Zadruga

Ona je veliko razočaranje: Bebica do srži razočaran u svoju bivšu prijateljicu Aneli, smatra da je Asmin za sve bio u pravu, pa Đedovića nazvao svojim

Zadruga

ON IMA KOMPLEKS... Asmin otkrio sve Dačine strahove kada je reč o odnosu sa Radom, osmislio plan kako da od Virijevića napravi pravog džentlmena! (VID

Zadruga

OSEĆAM SE KAO DA VARAM STANIJU: Asmin otkrio Mini kako se oseća pored Aneli, pa progovorio o odnosu sa Majom: MENI SE DOPADA... (VIDEO)

Zadruga

U glavi mi je zbrka: Ša priznao da ne zna na čemu je sa Mionom, pa svima stavio do znanja da neće odustati od veze sa njom! (VIDEO)