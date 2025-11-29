SVE ŠTO RADIM SA NJOM JE OD SRCA: Asmin nazvao Maju POSEBNOM, pa istakao da joj druge nisu ni do kolena! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Učesnici Elite biraju osobu koja je o njima izrekla najveću laž.

- Najveća laž je to što mi je Jovan rekao da gledam druge muškarce, a ja vidim samo njega - kazala je Milosava.

Istina zaboli, a laž nikada ne može da me zaboli. Ovde nikada niko o meni nije rekao istinu koja je bolna. Najveća laž koju sam čuo ovde je Teodorina izjava da sam gledao jutros u Bebicu u nju do pola osam - rekao je Ivan.

- Ja sve što radim sa Majom, od srca je. Možda sam koristio neke druge devojke, ali Maju nikada. Moram da demantujem Ivana, jer je to najveća laž koju je rekao - istakao je Asmin.

- Ja navodim Asmina koji je rekao da je moja majka ku*va - kazala je Matora.

- Što se mene tiče, veoma mi je drago jer sam ja na kraju, ne mogu da verujem kakve su laži birali. Ja ću da izaberem morbidnu i bizarnu stvar, a to je da sam trudnoj devojci dr*ala pi*ku i htela sa njenim detetom da odem u Indonesiju - kazala je Matora.

Autor: S.Z.