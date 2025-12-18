RADIM TO OD SRCA: Asmin otkrio zbog čega redovno spušta loptu sa Aneli, ona prizala: ON JEDINI USPE DA ME SMIRI! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Asminu Durdžiću.

Svaka ti čast, ti si jedini od vas trojice, koji spušta loptu sa Aneli kada je u crvenom - glasila je konstatacija.

- Pa dobro. Ja se trudim da je ne napadam onda kada vidim da nije raspoložena, ili kada je besna. Ipak je ona majka mog deteta. Ne želim joj loše. Radim to od srca i iskreno. Ja sam takav. Ja imem da udarim nisko, pa mi onda bude žao - kazao je Asmin.

- On je jedini koji ume da me smiri. Nekako je moj, imamo dete. Nije to ništa novo. Samo sam pored njega spokojna i smirena, tako reagujem na njega - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.