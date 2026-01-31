AKTUELNO

Zadruga

PRIPITOMLJENA JE KAO MALA MACA: Miki se osvrnuo na zbližavanje sa Milenom, otkrio kakve emocije gaji prema njoj, pa prgovorio o potencijalnoj vezi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

Miki Dudić naredni je dobio reč od predstavnika Red portala Jovana Ilića - Joce novinara, kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Milenom Kačavendom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miki, kakav je tvoj odnos sa Milenom? - upitao je Joca.

- Pripitomljena je kao mala maca. Šalim se, Joco, nemam šta da kažem. Mi smo sad u super odnosu. Pravi planove da ti se Bog smeje. Ne znam šta bih rekao. Koketirali jesmo u utorak, nisa imao nameru da pređem granicu, da se razumemo. Ja sam imao vezu koja se završila pred sam početak rijalitija, koju nisam preboleo - kazao je Miki.

- Da li si primetio Milenine emocije? - upitao je Joca.

- Kao što sam i rekao, nisam se na to fokusirao. Milena je žena koja ima jak karakter, ne bi sigurno imala problem da pokaže emocije prema meni da ih ima. Isto tako, njen brat je moj prijatelj, ne bih voleo da sa njom pređem granicu - kazao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

