Haos! Kačavenda umalo uništila prijateljstvo Janjuša i Terze, obezbeđenje hitno reagovalo! (VIDEO)

Karambol!

U toku izlaganja Borislava Terzića Terze došlo je do žestoke rasprave između njega i Milene Kačavende, a ubrzo se umešao i Marko Janjušević Janjuš.

- U usta te ta mala je*em. Nemoj da te ja ispalim. Joj kako bih mu iščupao glavu sad - rekao je Janjuš.

- Ti si mi nebitan. Ja tebe neću vređati - rekao je terza.

- Zato što si pi*ka. Spominješ neke budalaštine ovde. Blamiraš se, sa ženom se svađaš - rekao je Janjuš.

- Kako te šamaraju kad te izvedu iz autobusa ? - pitala je Kačavenda.

- Objasnićeš gde trebaš - rekao je Terza.

- To što si ti Slađu j*bao u b*lju jer dalje ne možeš da dohvatiš. Kako pušiš dugu devetku? Pušač pištolja će sad da vidi do kraja sezone. Zovi Anđela da komentariše koji je hteo da je*e trudu verenicu - vikala je Milena.

- Hteo je tebe da j*be - rekao je Terza.

- Janjuše što te iznervirao Terza? - pitao je Darko.

- Nek mene ne ubacuju kad se svađaju. Što je mene ubacio u ovo? Ništa ružnije nisam čuo od toga dam ja njoj gurao prstiće. Ti mene ubacuješ kao svog druga, to je ružno - rekao je Janjuš.

- Misliš li da je lepo da meni govori da su mi gurali pištolj - rekao je Terza.

- Ružno je i skočio sam da ne spominje mene, a on je rekao: "Ko si mi ti", to je jako ružno da se priča - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić