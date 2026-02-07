Mnogo sam ljubomorna: Aneli ne može da dođe sebi zbog Alibabe i Jovane, nju posprdala kao nikad! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o Jovani Cvijanović.

- Što smatraš da je Jovana bolesna? - upitao je Darko.

- Uvek sam imala mišljenje o njoj da je bolesnica, ali sada se osećam iskorišćeno. Ja sam pitala: ''Da li je Sita okej'', a ona je rekla: ''Naravno'' - rekla je Aneli.

- Zamisli kad bih ti rekla istinu, pa da te poremetim skroz - rekla je Jovana.

- Jovana pevačica me nadmudrila, osećam se iskorišćeno. Boli me d*pe ko šta priča da li sam ja favorit - rekla je Aneli.

- Je l' si odlepila jer se ona svidela Alibabi? - upitao je Darko.

- Mnogo sam ljubomorna, ne znam kako nisu prva tema. Ona meni za šta je trebala tu je bila i to je to. Ona je za mene jedna bolesnica bolesna, ne osećam se ugroženo - rekla je Aneli.

- Ti si ta koja si ostavila svoje dete napolju, ne ja - rekla je Jovana.

Autor: N.Panić