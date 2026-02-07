Očitao im bukvicu za pamćenje: Janjuš bez dlake na jeziku urnisao Anitu i Luku, ne vidi im nikakvu budućnost! (VIDEO)

U svom stilu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi progovorio o Aniti Stanojlović i Luki Vujoviću.

- Zbog čega smatraš da se Luka ponaša kao da nije muškarac i da on sve rešava se*som? - pitao je Darko.

- Dosta muškaraca se tako ponašalo u rijalitiju. Nisu imali dostojanstvno i karakter, uključujući i sebe. Probleme koje imaju ne rešavaju niti mogu da reše. Ja sam i ranije govorio da će tu biti problema jer njih dvoje nemaju perspektivu. U normalnim odnosima ljudi se ne posvađaju nikad, a oni se svaki ili svaki drugi dan svađaju. Imaju problem pogleda, gaća... Problem gledanja slobodno računaj da si potpisao alkatraz. Ne postoji šansa za perspektivu u rijalitiju. Njih dvoje su se smuvali pre mesec i po dana. Oni su imali sigurno desetak svađa. Ljubomora na svaka dva dana je bolesna. Nikad ne bih bio u ljubomornom odnosu jer je to bolest. Ne postoji šansa da će se to promeniti. On ne shvata da ako dobije dete da će biti u zatvoru još 13 godina, zamisli Milena Kačavenda kaže da bi rodila dete - rekao je Janjuš.

- Pa naravno da bih rodila, šta fali? - upitala je Milena.

- Zamisli da ti dete ide u osmom razredu na ekskurziju, a ona čeka da primi penziju - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić