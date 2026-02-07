AKTUELNO

Zadruga

Očitao im bukvicu za pamćenje: Janjuš bez dlake na jeziku urnisao Anitu i Luku, ne vidi im nikakvu budućnost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U svom stilu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi progovorio o Aniti Stanojlović i Luki Vujoviću

pročitajte još

Sa njom je veća strast nego sa Aneli: Luka ogolio dušu o problemima sa Anitom, pa priznao da priželjkuje da postane ponovo otac! (VIDEO)

- Zbog čega smatraš da se Luka ponaša kao da nije muškarac i da on sve rešava se*som? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dosta muškaraca se tako ponašalo u rijalitiju. Nisu imali dostojanstvno i karakter, uključujući i sebe. Probleme koje imaju ne rešavaju niti mogu da reše. Ja sam i ranije govorio da će tu biti problema jer njih dvoje nemaju perspektivu. U normalnim odnosima ljudi se ne posvađaju nikad, a oni se svaki ili svaki drugi dan svađaju. Imaju problem pogleda, gaća... Problem gledanja slobodno računaj da si potpisao alkatraz. Ne postoji šansa za perspektivu u rijalitiju. Njih dvoje su se smuvali pre mesec i po dana. Oni su imali sigurno desetak svađa. Ljubomora na svaka dva dana je bolesna. Nikad ne bih bio u ljubomornom odnosu jer je to bolest. Ne postoji šansa da će se to promeniti. On ne shvata da ako dobije dete da će biti u zatvoru još 13 godina, zamisli Milena Kačavenda kaže da bi rodila dete - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Zna Luka o kome se radi: Anita stavila katanac na usta, više neće ni da zucne o aferama s poznatima! (VIDEO)

- Pa naravno da bih rodila, šta fali? - upitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli da ti dete ide u osmom razredu na ekskurziju, a ona čeka da primi penziju - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Vaučer nije garancija sreće: Đedović smatra da Nenad od Anđele pravi ludaču, žestoko osudio njihove postupke, a evo da li im vidi budućnost! (VIDEO)

Domaći

Ne može bez nje: Gastoz se zahvalio Anđeli što ga trpi, pa urnisao Ivana i Jelenu (VIDEO)

Domaći

Alibaba bez dlake na jeziku rešeta: Progovorio o Terzinom javnom izvinjenju i Anelinim sukobima sa Enom Čolić, otkrio zašto ga je Ahmićeva ponovo razo

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Boginja očitala bukvicu cimerima, pa žestoko potkačila Kačavendu i Anitu (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ivan UBEĐEN da je Anđela koristila Pavla i da nisu bili u vezi, Mića im očitao bukvicu (VIDEO)

Domaći

Brutalan odgovor Stanije Dobrojević! Nakon Alibabinih prozivki da je on finansirao samo da se ne bi snimala za OnlyFans, ona poručila: Divlja kao....