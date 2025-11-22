AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Boginja očitala bukvicu cimerima, pa žestoko potkačila Kačavendu i Anitu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskrena do koske!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu. 

- Prva osoba je Dragana, druga Ilija Pečenica i treča osoba je Luka - govori je Terza.

- Dragana, Luka i Miki - dodao je Pop.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kačavenda je rekla da je to Sofija, a ona je povredila trudnu ženu. Anita je navela Filipa zbog kog je plakala pre dve nedelje, pa on to je povredio, a vi morate da budete pristrasni. Koliko god da gotivim Anđela i Filipa, morate da budete realni. Ja stavljam Luku koji se ovde bori za svoju vezu i na kraju dobio raskid. Druga osoba je Uroš koji se bori za prijatelje i treće osoba je Dragana - govorila je Boginja.

- Prva osoba će biti Vanja Prodanović ona bira reči i trudi se da ne povredi druge. Druga osoba je Ilija koja ne iznosi mišljenje da ne bi povredio druge, pa na kraju ispada lažov. Treća osoba Dragana - dodala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

