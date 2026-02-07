AKTUELNO

Zadruga

Osmeh govori više od hiljadu reči: Aneli provalila da se Sandri sviđa Nerio, ona ne krije simpatije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara''novinar Joca Ilić dao je reč Neriu Ružanjiju i Sandri Todić kako bi progovorili o svom odnosu.

- Ja sam izgubio živce nakon što je Sandra vređala Hanu, nemam ništa specijalno da kažem - rekao je Nerio.

- Sandra, šta ti kažeš? - upitao je Joca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja volim da se napijem utorkom i da izbacim bes iz sebe koji skupljam ovde. Što se tiče Nerija, on sme da odbrani Hanu samo od mene, a ovde kad je vređaju muškarci onda ne sme nikom da se suprodstavi - rekla je Sandra.

- Vidim da ćemo se svađati i sledećeg utorka - rekao je Nerio.

- Drago mi je da sam ga opet nasmejala. Hana je od njega napravila mrtvaka - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da se Nerio sviđa Sandri - rekla je Aneli.

- Možda je Aneli u pravu, ne znam - rekao je Nerio.

- Ovo što Aneli kaže, sve je moguće i nije da nije - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

