Zadruga

Šok preokret: Sandra Todić priznala da joj se sviđa Nerio, Hani pala roletna i zaurlala: Nisam luda... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Hana Duvnjak ljubomoriše na Neria Ružanjija.

Pukao joj film: Matora isprozivala sve moguće odnose u Beloj kući, Aneli pokušala da otvori oči! (VIDEO)

- Ja sam ovde dala primer Radu, ali poenta je o Sandri. Bila je situacija da je Sandra počela da nosi Neriovu kapu 24h kao zaljubljena devojčica. Kada smo bili na žurki u utorak, ona me zamolila da joj dam poslednja dva gutljaja i ja joj dam, a ona kaže: ''Više ti neću dirati Neria'' - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona od muve pravi slona, ona je mogla da vidi da između nas nema ništa. On dečko ne oseća s moje strane ne oseća ništa sem prijateljske konekcije - rekla je Sandra.

- Sandra, pre neki dan sam te pitala: ''Da li ti se sviđa Nerio'', a ona je rekla: ''Da'' - rekla je Aneli.

Provozao im mozgove: Anđelo se posprdao sa Anitom i Lukom, posle ovih reči ne znaju gde udaraju! (VIDEO)

- Mi smo se družili, ja sam nju gledao kao brata - rekao je Nerio.

- On se meni sviđa, može da ima dve žene - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ne zanima nijedna devojka u kući sem Hane - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić

