Nikad joj neće zaboraviti: Janjuš jasno stavio do znanja Matoroj koliko ga boli pominjanje njegovog pokojnog brata Mihaila! (VIDEO)

Ogolio dušu!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući.

- Prvo mesto Aneli koja ne da ocu da viđa dete. Ona je jako bezobrazna - rekla je Milena.

- Šalji p*čku svoju izj*bana fukso - dodala je Aneli.

- Ona je bila jako bezobrazna kad je ispitivala Jovanu gde joj je sestra i koja kola vozi. Ona je istripovana zvezda. Ona je jako bezobrazna kad mi je mlela decu, jako bezobrazna kad je velike prijatelje poslala na robiju i nikad se nije obratila ristinoj porodici. Ne može da trpi Dačine komentare pa ga ovde zaliva i poliva. Broj dva Aranđel bogougodni momak koji je bio jako bezobrazan kad se prekinula veza sa Anitom i jako se potresao i dopisivao se sa mojom drugaricom. Gazila sam ga celu sezonu, a on je pomislio da može da ima sa mnom bilo kakvu vrstu s*ksualnih poruka. Treće mesto Teodora - govorila je Kačavenda.

- Bavešću Anitu jer mislim da je prema meni bezobrazna. Ja kad sam joj ispričao neke stvari kroz sarkazam, a rekao sam sve što mislim, hvalio sam je za neke situacije. Pa bolje ja da kažem šta mislim nego neko da priča lažno. Ova godine poljubim, zagrlim Aneli, a ona me non stop vređa i mislim da je bezobrazna prema meni. Ne mogu da navedem osobu koja mi je bila draga i prema kojoj sam bio slab i to je Matora. Mene stvari mogu da povrede od dragih ljudi i ljudi kojima nikad ništa nisam uradio - pričao je Janjuš.

- Apsolutno te razumem - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić