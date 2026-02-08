Žena izgleda kao... Đukić na sve načine uzdigao Kačavendu, bacio sumnju da će biti njegova UTORAK DEVOJKA (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija "Nominacije", takmičari večeras biraju između Milene Kačavende i Mikija Duduća, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Urošu Staniću:

- Kačavenda žena koja se oblači ovako, a ima preko pedeset godina, ne pristaje joj to, ona je alkoholičarka, da ne pominjem to što se upišila u gaće. Ona je svima moralisala, a sada se ovako ponaša. Pored toga moram da kažem da je Janjuš nju koristio, ona je sve radila za njega, a on ništa. Pored toga, ne mogu da verujem da je ona pokazivala sinovima poruke od Anđela, molim te da mi pošalješ Anđelov ponos - rekao je Uroš.

- Poslaće ti tvoja Comara - rekla je Milena.

- Bolje ti, mi smo videli da je prijateljstvo Sofije i Kačavende lažno, sada je sve jasno. - govorio je Uroš pa se osvrnuo na Mikija:

- Što se tiče Mikija, ovo prose*avanje mi je ušas, svi ga hvale,a on je bezličan, nemam komentar bukvalno, on je ovde na kontu Zlate i Hasana, vidi se da ne može da gleda Enu očima, on je bre dupljak i ljigav, loš je čovek, on je pljuvao Kačavendu, a pravi priču sa njom. On je deklarisani kockar, vidimo kako glumata,ali šaljem Kačavndu - dodao je Uroš.

- Nefertiti, Kačavenda, ja ću biti drugačiji, moram da kažem, nisam za to da je ona baba, ona izgleda bolje od 80% riba, ona može da se prošeta crvenim tepihom kako izgleda, ovde ne valja da se sređuješ, ne valja da se ne sređuješ, samo nemoj dase bazireš na neke stvari ti si dobar čovek. Miki mora da se aktivira, ja sam te zgovrtivi i zavoleo, ali nominujem Kačavendu - rekao je Filip-

Autor: N.B.