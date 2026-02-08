Blamovi ga teško koštaju: Janjuš otkrio kakav problem ima sa novim devojkama zbog haosa iz rijalitija! (VIDEO)

Hit!

Marku Janjušević Janjuš pričao je Asminu Durdžiću kako ima problem sa devojkama koje upoznaje zbog haosa koji je pravio tokom svog boravka u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Ja tako upoznam neku devojku za koju znam da nije pratila sve to. Dopisujemo se, vidimo se i onda mi posle par dana šalje neke situacije iz rijalitija i pita: "Šta je ovo?". Blam me je... Kakže mi kako da me vodi kod njenih. Moji drugovi misle da im ja dovodim ribe i k*rve, a nikad mi to nije palo na pamet, kao da ja j*bem k*rva - pričao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić