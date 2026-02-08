AKTUELNO

Blamovi ga teško koštaju: Janjuš otkrio kakav problem ima sa novim devojkama zbog haosa iz rijalitija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marku Janjušević Janjuš pričao je Asminu Durdžiću kako ima problem sa devojkama koje upoznaje zbog haosa koji je pravio tokom svog boravka u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Ja tako upoznam neku devojku za koju znam da nije pratila sve to. Dopisujemo se, vidimo se i onda mi posle par dana šalje neke situacije iz rijalitija i pita: "Šta je ovo?". Blam me je... Kakže mi kako da me vodi kod njenih. Moji drugovi misle da im ja dovodim ribe i k*rve, a nikad mi to nije palo na pamet, kao da ja j*bem k*rva - pričao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić

