ŠČEPALA GA I NE PUŠTA: Janjuš zamerio Kačavendi intimiziranje sa Mikijem, preko ovoga joj ne prolazi (VIDEO)

Toša je razgovarao i sa njegovim prijateljem Janjušem i Neriom. Janjuš je otkrio šta su Murat i Anastasija radili ispod pokrivača:

- Bilo je svega, on se trljao - pričao je Janjuš.

- Nemoj me zezati - dodao je Toša.

- Stvarno ti kažem, bilo je tu svega - rekao je Janjuš.

Njima se pridružila i Aneli koju je Tošao upitao da li je čula nešto u izolaciji:

- Ništa, ja tamo nosim čepove - rekla je Aneli, a Janjuš je ostao u šoku zbog Mikija i Milene:

- Naša ku*avela je opasna, ščepala onog Mikija ne pušta ga, on ne pije mnogo, pa popustljiv - nasmejao se Janjuš.

- Ja mislim da je Mileni bilo lepo - rekao je Toša.

- Jeste sigurno - dodao je Janjuš.

- Nerio tebi se porodica ovde širi, sada ćeš imati i lažnu strinu i strica, Mikija Duduća - rekao je Toša, a Janjuš je pokazao na Luku Vujovića:

- Vidi lažnog Relju - rekao je Janjuš, a on, MIlena i Nerio su se smejali.

Autor: N.B.