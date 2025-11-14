Janjuš i Kačavenda u epizodi 'KO JE LJUBOMORNIJI U OVOM ODNOSU', on joj prebacio mafine sa Mikijem Dudućem (VIDEO)

Hit!
Milena Kačavenda i Marko Janjušević razgovarali su u pušionici o njihovom odnosu:
- Ti si sam pričao kako smo mi u odnosu, što mi pričaš jedno, a radiš drugo - rekla je Milena.
- Ja se sa tobom šalim, a sa njom se sprdam - rekao je Janjuš.
- Nije moja stvar šta ćeš ti da radiš i kako, ali nemoj sa mnom da se sprdaš - rekla je MIlena.
- Tebi podhitno treba muškarac - rekao je Janjuš.
- Ne treba, ti se meni pravdaš, ti si ovoj dao pravo da priča svašta - rekla je MIlena.
- Slušaj ti Milena sa tim opancima što si obula danas, ti si mene dva puta uvredila danas, a to ti se danas desilo i nikada više, a oni mafini koje si dobila - rekao je Janjuš.
- Pa nisam ih ja naručila - rekla je Milena.
- Ja sam se zajebavao, malo sam se šalio - rekao je Janjuš.
- Sa mnom se nećeš šaliti, ti si dao za pravo onoj ku*tonik da mi se zakači na vrat - rekala je Milena.
Autor: N.B.