Zadruga

Janjuš i Kačavenda u epizodi 'KO JE LJUBOMORNIJI U OVOM ODNOSU', on joj prebacio mafine sa Mikijem Dudućem (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milena Kačavenda i Marko Janjušević razgovarali su u pušionici o njihovom odnosu:

- Ti si sam pričao kako smo mi u odnosu, što mi pričaš jedno, a radiš drugo - rekla je Milena.

- Ja se sa tobom šalim, a sa njom se sprdam - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije moja stvar šta ćeš ti da radiš i kako, ali nemoj sa mnom da se sprdaš - rekla je MIlena.

- Tebi podhitno treba muškarac - rekao je Janjuš.

- Ne treba, ti se meni pravdaš, ti si ovoj dao pravo da priča svašta - rekla je MIlena.

- Slušaj ti Milena sa tim opancima što si obula danas, ti si mene dva puta uvredila danas, a to ti se danas desilo i nikada više, a oni mafini koje si dobila - rekao je Janjuš.

- Pa nisam ih ja naručila - rekla je Milena.

- Ja sam se zajebavao, malo sam se šalio - rekao je Janjuš.

- Sa mnom se nećeš šaliti, ti si dao za pravo onoj ku*tonik da mi se zakači na vrat - rekala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

