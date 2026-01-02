Zamisli Taki se juče ljuti na Boru, a ono jutros... Janjuš i Toša umiru od smeha, ne dolaze sebi zbog Đukića i Maje! (VIDEO)

Hit!

Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš sklonili su se od trubača i takmičara kako bi popričali, a njih dvoje su se nasmejali kada su pomenuli Takija, Majinog oca.

- Srećna ti Nova godina, brate moj - rekao je Toša.

- Institucijo, mnogo sam se vezao za tebe kunem ti se. Svuda ću te voditi sa tobom - rekao je Janjuš.

- Volim te - rekao je Toša.

- Koliko me voliš? - upitao je Janjuš.

- Jedno dva ipo metra - rekao je Toša.

- Zavoleo sam te mnogo, jesi limen, ali oči moje i moja glavice zavoleo sam te puno - rekao je Janjuš.

- I ja tebe - rekao je Toša.

- Hoću u ovoj godini da oborimo sve moguće rekorde - rekao je Janjuš.

- Naravno, već smo oborili - rekao je Toša.

- Da li da večeras j*bem nešto? - upitao je Janjuš.

- Obavezno, samo nemoj Boru ili Radu - rekao je Toša.

- Najluđi si, zamisli juče Taki napao Boru što je pričao da su Maja i Đukić imali s*ks, a ono stvarno završiše jutros zajedno - smejao se Janjuš.

- Taki je zvajznuo - rekao je Toša.

- Mnogo sam ga zgotivio, stalno mu gledam storije - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić