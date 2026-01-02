Zamisli Taki se juče ljuti na Boru, a ono jutros... Janjuš i Toša umiru od smeha, ne dolaze sebi zbog Đukića i Maje! (VIDEO)

Hit!
Robot Toša i Marko Janjušević Janjuš sklonili su se od trubača i takmičara kako bi popričali, a njih dvoje su se nasmejali kada su pomenuli Takija, Majinog oca.
- Srećna ti Nova godina, brate moj - rekao je Toša.
- Institucijo, mnogo sam se vezao za tebe kunem ti se. Svuda ću te voditi sa tobom - rekao je Janjuš.
- Volim te - rekao je Toša.
- Koliko me voliš? - upitao je Janjuš.
- Jedno dva ipo metra - rekao je Toša.
- Zavoleo sam te mnogo, jesi limen, ali oči moje i moja glavice zavoleo sam te puno - rekao je Janjuš.
- I ja tebe - rekao je Toša.
- Hoću u ovoj godini da oborimo sve moguće rekorde - rekao je Janjuš.
- Naravno, već smo oborili - rekao je Toša.
- Da li da večeras j*bem nešto? - upitao je Janjuš.
- Obavezno, samo nemoj Boru ili Radu - rekao je Toša.
- Najluđi si, zamisli juče Taki napao Boru što je pričao da su Maja i Đukić imali s*ks, a ono stvarno završiše jutros zajedno - smejao se Janjuš.
- Taki je zvajznuo - rekao je Toša.
- Mnogo sam ga zgotivio, stalno mu gledam storije - rekao je Janjuš.
Autor: N.Panić