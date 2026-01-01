AKTUELNO

Zadruga

Ne dolazi sebi od šoka: Boginja u neverici zbog Đukića i Maje, čeka sutra nove informacije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razočarala se!

Dušica Đokić porazgovarala je s Tanjom Stijeljom Boginjom o odnosu Filipa Đukića i Maje Marinković, zbog čega su obe bile šokirane novonastalom situacijom.

- Baš se ovome nisam nadala iskreno, šokirana sam - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videćemo od sutra kako će biti i kako će se ponašati. Još ona meni kao: ''Ti si za njega, ovo ono''. Tačno je Bora u pravu, čim je Taki dao zeleno svetlo... - rekla je Boginja.

- Razočarana sam skroz - rekla je Dušica.

- Videćemo šta će biti, mene će to tek ujutru da uhvati kad se probudim. Ne razumem zbog čega je Asmin stavio i nju u Odabrane - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

