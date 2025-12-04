Moram da priznam da je odron: Alibaba ne dolazi sebi od šoka zbog žestokog s*ksa Luke i Aneli! (VIDEO)

Brutalno iskren!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Kako vas je lepo bilo videti u izolaciji. Ti ležiš na njoj, a ona te ljubi. Da li će Nora dobiti brata? - glasilo je pitanje.

- Može dobiti polubrata - rekla je Aneli.

- Šokiran sam da su imali vrelu akciju, moram priznati da sam povređen i to nisam očekivao - rekao je Alibaba.

- Je l' si stvarno šokiran? - upitao je Milan.

- Uvek sam govorio da ukoliko muškarac poštuje ženu, a pogotovo majku da onda treba da je poštuje i da to bude suptilnije. Ja komentarišem Anitu i kako sad da zaštitim Norinu mamu? - upitao je Alibaba.

- Večeras ide još žešća akcija - rekla je Aneli.

- Ja moram da kažem da si odron ako imaš žestoku akciju i mi ne možemo imati prijateljski odnos - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić