AKTUELNO

Zadruga

Moram da priznam da je odron: Alibaba ne dolazi sebi od šoka zbog žestokog s*ksa Luke i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brutalno iskren!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Kako vas je lepo bilo videti u izolaciji. Ti ležiš na njoj, a ona te ljubi. Da li će Nora dobiti brata? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Ja sam srećna: Anita pokušava da se uzdigne sa dna na kom se našla zbog Filipa (VIDEO)

- Može dobiti polubrata - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šokiran sam da su imali vrelu akciju, moram priznati da sam povređen i to nisam očekivao - rekao je Alibaba.

- Je l' si stvarno šokiran? - upitao je Milan.

pročitajte još

Objavila novi rat: Alibaba ponovo zatražio DNK test, Aneli doživela nervni slom! (VIDEO)

- Uvek sam govorio da ukoliko muškarac poštuje ženu, a pogotovo majku da onda treba da je poštuje i da to bude suptilnije. Ja komentarišem Anitu i kako sad da zaštitim Norinu mamu? - upitao je Alibaba.

- Večeras ide još žešća akcija - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da kažem da si odron ako imaš žestoku akciju i mi ne možemo imati prijateljski odnos - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Priznala da je lagala! Asmin i Aneli oči u oči: Ahmićeva uhvaćena u novim neslaganjima, pokušala da demantuje da je pretukla Alibabinu sestru (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Više te ne vidim pored sebe: Gastoz siguran da se Anđela pere od optužbi da prema njemu nema emocije! (VIDEO)

Zadruga

Ne dolazi sebi od šoka: Sofiju zaprepastio razgovor Aneli i Luke, ne može da veruje šta je sve čula! (VIDEO)

Farma

Andrea silno želi da je neko i nešto u životu Saleta Luksa, ali ništa od toga: Ko si ti, samo jedna u nizu (VIDEO)

Domaći

Rekla mu je da prestane da zove: Luka Vujović o razgovoru njegove majke i Ivana Marinkovića, otkrio sočne detalje (VIDEO)

Farma

Kristijan priredio Sneži trbušni ples, pa priznao da je bio oženjen da bi imao ko da ga služi (VIDEO)

Farmeri

KUKOLJ SE ODVOJIO OD ŽITA: Kristijan analizirao situaciju na imaju, evo koga je POTKAČIO, a koga POHVALIO (VIDEO)