AKTUELNO

Zadruga

Kuku sine, šta ćeš ti ovde? Zorica saznala koliko je bogat Dačin otac, ne dolazi sebi od šoka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dača joj otkrio sve detalje poslovnog života svog oca!

Dača Virijević i Zorica Marković osamili su se kod nje na krevetu kada je ona želela da sazna čime se bavi Dačin otac, a zbog njegovog odgovoraistala je u potpunom šoku i sve vreme se čudila.

- Čime se bavi tvoj otac? - upitala je Zorica.

pročitajte još

Uloga kuvara ga smorila, sad počeo da glumi konobara: Luka ne prestaje da se ponižava, Aneli udovoljava sve što poželi! (VIDEO)

- Moj tata ima stanove... Ima hiljadu stanova i sve što nije prodao, on izdaje studentima - odgovorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kuku sine, šta ćeš ti onda ovde? - upitala je Zorica.

pročitajte još

Onog koga volim, ne voli me više: Emotivni stihovi Tee Tairović dirnuli srce Maje Marinković, zapevala iz sveg glasa! (VIDEO)

- Pa prvi put sam došao zbog pevanja, a sad mi je bilo zanimljivo i tata mi je rekao: ''Nemoj nigde da zatvaraš d*petom vrata'' i ja sam došao naravno - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Razotkrivena Zorica Marković do srži: Krišom huška Minu da se smuva s Alibabom, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Zadruga

Nemam problem da priznam simpatije: Mensur otkrio sve o flertu sa Dankom Grujić, pa žestoko potkačio Jelenu i Rajačića nazvavši njihovu vezu mlakom vo

Domaći

OSTALI DEČACI SU TRAŽILI AUTOMOBILE, A JA BARBIKE! Joca Novinar priznao da se po mnogo čemu razlikovao od ostale dece: STAVIO SAM PERIKU, OBUO ŠTIKLE

Zadruga

Velika tajna Anđele Đuričić: Gastozu otkrila šta već šest godina radi, ovo mnogi nisu očekivali da čuju (VIDEO)

Zadruga

Ne dolazi sebi od šoka: Sofiju zaprepastio razgovor Aneli i Luke, ne može da veruje šta je sve čula! (VIDEO)

Zadruga

Kako su se ukanalile: Đukić ne dolazi sebi od šoka, ova stvar mu se nikako ne dopada kod Maje! (VIDEO)