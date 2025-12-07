Kuku sine, šta ćeš ti ovde? Zorica saznala koliko je bogat Dačin otac, ne dolazi sebi od šoka! (VIDEO)

Dača joj otkrio sve detalje poslovnog života svog oca!
Dača Virijević i Zorica Marković osamili su se kod nje na krevetu kada je ona želela da sazna čime se bavi Dačin otac, a zbog njegovog odgovoraistala je u potpunom šoku i sve vreme se čudila.
- Čime se bavi tvoj otac? - upitala je Zorica.
- Moj tata ima stanove... Ima hiljadu stanova i sve što nije prodao, on izdaje studentima - odgovorio je Dača.
- Kuku sine, šta ćeš ti onda ovde? - upitala je Zorica.
- Pa prvi put sam došao zbog pevanja, a sad mi je bilo zanimljivo i tata mi je rekao: ''Nemoj nigde da zatvaraš d*petom vrata'' i ja sam došao naravno - rekao je Dača.
Autor: N.Panić