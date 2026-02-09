Koga on može da pljuje?! Janjuš ne može da se sabere od Kačavendinog ponašanja, počeo da divlja zbog saznanja da ga Terza ogovara (VIDEO)

Sledi haos?!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru je posle Asmina, porazgovarao sa

- Jednostavno, nekako smo, ne mogu da kažem da smo se svađali. Burna nedelja, zadnjih desetak dana što se lično nje tiče, baš je izdominirala (Kačavenda)...Ne volim da budem oštriji i grublji prema ljudima koji su mi dragi. Meni je stiglo i pitanje šta mislim o njoj, ja sada da uvijam i da filozofiram, nije iskreno. Ja sam govorio ovih dana ono što sam mislio, ali ja ne mogu da kažem da je ona meni nešto loše uradila, konkretno ove godine. Ne mogu da kažem, jer nije ništa specijalno. Ja sam zamerio njoj njeno ponašanje, to je jedina stvar koju pokušavam da joj objasnim, a ona stalno govori: "šta sam ja njemu loše uradila" - rekao je Janjuš, a potom se osvrnuo na Terzino ogovaranje njega sa Lukom:

- Koga on (Terza) može da pljuje?! Kome je on bitan?! Ja sam dobar i iz poštovanja nekog, ali da te neko jaše ko nema veze o životu. Ja nisam video da sam ja negde spustio loptu...Da vidim Putina kakav je on, da li ja mogu ili ne mogu?! Treba da pusti njih, to su dve žene, neka se raspravljaju. Ona se sa Sofijom družila i bila joj najbolja drugarica kada si je ti ostavio tu pred svima i ostala je sama, tako da, pusti me toga - dodao je on.

- Je l' on pokušava da pokaže da je alfa muškarac jer mu je Sofija zamerala da to prošle godine nije - pitao je Darko.

- Da, tako ispada. To je velika ljubav, ma da, tvrđava...Ma daj, treba biti realan - rekao je Janjuš.

- Imamo Kačavendu i Sofiju, na čijoj si tu strani - pitao je Darko.

- Kačavenda i Vanja, iskreno moram da kažem, ja nisam veverica. Vređaju mi inteligenciju koju sam 40 godina gradio, pogotovo i ovde sa ljudima. Ona je rekla, neka kaže da je to rekla i da se iznervirala, da ju je nešto povredilo, pa kažem i ja u besu mnoge stvari koje ne mislim...Ona večito prevrće neke stvari! Ti ćeš mene da ubediš da si ti čekala trenutak da kažeš da ti je Anđelo slao polni ogran?! Niti je ona pokazivala poruke i slike sinu, to je samo bio izgovor, kao kako je neko znao da se to desilo - rekao je Janjuš.

- Šta se dešava sa tobom i Majom - pitao je Darko.

- Šalimo se, pozitivno, iskreno. Nekada mi bude simpatično, a danas me je Asmin pitao: "da li su te prošle emocije", ja kažem: "jesu, ali mi je i draga" - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić