Bolje da sam donji, nego da viču JADAN BORA: Santana progovorio o sve žešćim sukobima sa Anastasijom, pa se obratio Takiju: Koji je on ku*ac, šta mi glumi majmuna tu?! (VIDEO)

Haos tek sledi!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Bore Santane i Anastasije Brčić, u Šiša bar kod Darka Tanasijevića stigao je Santana, kako bi progovorio o sukobima sa Anastasijom.

- Pozdrav i za familiju Brčić, nije mi žao što sam se svađao sa njom, ali nije zaslužila da tako spominjem ljude. Ona zna da sam je dizao u nebesa, pričao sam da je najlepša. Kada je bio Terzin rođendan, umesto da joj napišu da ne vređa, ništa joj nisu napisali, drugi put joj isto ništa nisu napisali. Valjda treba da joj skrenu pažnju, a sada će da se ljute što sam je uvredio?! Ja sam trpeo u sebi, svi su se čudili kako, kad ona luđa od svih s kojima sam bio - rekao je Bora.

- Šta se desilo u međuvremenu?! Video sam da ste se za Božić ljubili - pitao je Darko.

- Ja joj kažem pred Božić: "Možda su mi se smanjile emocije, hajde da budemo u normalnim odnosima, da budemo u tajnoj vezi", ona mi kaže: "Ja sam zaljubljena u tebe", prođe Božić i ona počinje da me podj*bava da joj se sviđa Murat. Šta me ubijaš u pojam?! Voli da me nervira, ne znam šta joj znači to. Sve je bilo normalno. Kada je bila slava, ona ustaje ujutru i pita me da li ću da dođem na slavu, meni žao bilo, došao sam. Ja dobacim bezveze nešto i krene da me vređa - rekao je Bora.

- I danas te se svađali nešto - rekao je Darko.

- Ja ulazim u kuću, ona mi viče: "Šta si se obrijao, sada si mator, nisi više lep", ja kao da spustim loptu i onda se seti, pa mi izmasti sve nove stvari kremom i udari mi šamar...Kaže ona meni: "Idi kod Jakšićke", ne petljam, nego je Jakšićka rekla kao: "da prođe vreme, da pokušamo"...Ti meni da držiš štopericu da ja legnem?! Bolje da ispadnem donji, nego da neko kaže: "Jadan Bora, bije ga žensko". Kad ti govorim da si bundeva, vidiš, to ti smeta. Krivo mi je što sam njene spominjao za slavu, krivo mi je kao čoveku, ali je sve reči zaslužila - rekao je Santana.

- Šta ti je Murat uradio - pitao je Darko.

- Vidi da smo ona i ja imali nešto, svaka devojka da mu priđe, on će da je poljubi...Čačka i on, čačka. Ćuti, ćuti, folira se, ide sve oko nje - rekao je Bora i onda je dodao:

- Tek ću ja sa Takijem da popričam. Šta on misli da je uhvatio Boga za ku*ac, da se ja plašim Takija i Maje?! Ko je on, Taki?! Koji je ku*ac Taki?! Ima da mi se izvini, ko će da ga spasi od mene, nego poštujem mnogo Maju. On kao Dači priča: "dođi pu*i ku*ac", treba da mi se izvini, a ne da mi se mangupira i da mi glumi majmuna tu. Šta ima da iznese za mene?! Što je došao po Deniz Dejm?! Nemoj ja da pričam za njega. Moji drugari su njegovi drugari...Samo da znam zbog koga je otac došao da me podrži, osam moždanih udara je imao. Da sam znao, nije ni trebao da se cima - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić