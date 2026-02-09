Ide direktan carski rez za određene ljude: Maja raskrstila sa Asminom za sva vremena, pa nablatila Ivana Marinkovića (VIDEO)

Šok!

Maja Marinković, bila je naredna koja je stigla u Šiša bar kako bi porazgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem.

- Plaše se muškarci da mi priđu, jer sam jaka i ostvarena žena, a i malo više luda. Ja sam onakva šta probudiš u meni - rekla je Maja.

- Šta u tebi budi Alibaba - pitao je Darko.

- Nema od tog posla ništa, da ne okolišam. Ne prihvatam ništa. Nek teorišu oni do sutra, ne sviđa mi se kao muškarac, ne gledam ga na ljubavni način. Ne intresuje me ništa! Gotivim ga kao rijaliti učesnika, ali me svako spajanje sa njim ne zanima. Pošto su dosta ljudi mračni u kući, nemam s kim energetski da se poklopim, on mi odgovori, zna da me nasmeje. Kakve veze ima i Stanija i Aneli?! Ne zanima me čovek! - rekla je Maja, a onda se osvrnula na Kačavendu:

- Milena Kačavenda nikada mene nije uvredila, nikada me loše nije komentarisala. Mislim da je Anđelo u pravu, smatram da joj nije trebalo da iznosi te neke stvari. Ja sam uvek na Anđelovoj strani, jer je on ovde neko ko mi je najbliži u kući. Nije mi se svidelo kada je Milena rekla da smo budaletine, malo je bilo grublje, ali nemam šta da joj zamerim - rekla je ona.

- Ivan Marinković često negativno komentariše tebe i Aneli i vaše druženje - rekao je Darko.

- Znaš kako, ja Ivana stvarno gotivim. Ne mogu ja njemu mnoge stvari da zaboravim. Ja ne moram da provodim vreme s nekim da bih ja nekoga poštovala. On je neko koga ja poštujem. Meni nije smetalo njegovo druženje sa Aneli, kada smo mi bile loše. Sada, kada je on loš sa Aneli, nisam ja ta koja treba da ispašta zbog toga. Previše su ljudi ostrašćeni jer se vode ličnim sukobima, a on i Asmin, to mi je tek cirkus. Bile smo dobre, pa kada smo se posvađale, kratko vreme i onda smo se pomirile. Kliknule smo energetski, a kod Asmina i Janjuša ne vidim to. Evo ti kako je pre neku noć eskaliralo između Terze i njega (Janjuš), pa bolje reci odmah - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić