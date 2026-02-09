AKTUELNO

Zadruga

Nema više, počela je da LAŽE: Terza za svagda otpisao Kačavendu, pa uzvratio Dačinom ocu: Svako pokazuje svoje lice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Čeka se reakcija Brazilca Virijevića!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija trzavica u odnosu Mine Vrbaški i Viktora Gagića, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Borom Terzićem Terzom.

Što lažeš, kad radimo na bebi? Luka se izlanuo, priznao da pomno prati Anitine plodne dane! (VIDEO)

- Mnogo su se ogrešili i Kačavenda i Dača. Ja u afektu kažem: "nećeš ni sa njom da pričaš". Iskreno, gledaoci, mi živimo od njih i tako dalje, pitanja su im sva stigla, ali se drže stava da ih je Sofija razočarala jer je prećutala. Milion puta je pohvalila kada je Sofija prećutala, a sada je kao problem...Stvari koje su joj ljudi izgovorili, svašta su joj rekli, a ona (Kačavenda) sa tim ljudima priča. Sa Lukom šta se sve izdešavalo, šta su rekli, a ona sada s Lukom priča. Sada sigurno kače ljudi klipove i vide kako zapravo Kačavenda i nije njena prijateljica, mnoge stvari gde je i sa strane pričala o tim stvarima, pa kada je Kačavenda rekla: "ja sam to od nje očekivala", kako si ti onda gledala Sofiju?! Isto što je rekla za Đedovića, ispada da ona sumnja u Đedovića, znači nisi onda prijatelj - rekao je Terza.

Postavio sam ga na mesto: Luka priznao da više neće da trpi Janjuševa poniženja, pa otkrio zbog čega Aneli spušta loptu s njim! (VIDEO)

- Sofija je juče rekla, iako sam primetio da ju je povredilo i zabolelo, ona je pokazala stav i rekla da je odlučila da nema prijateljstvo sa Milenom i Dačom - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, stalno nešto pričaju, ispada je ona nešto manje vredna od njih. Mogli su da sačekaju, pa da porazgovaraju sa njom sa strane, a ne da se ograđuješ od nje. Dača, koji joj govori da je najveće smeće i da pozdravlja kao Milicu i kaže: "Milice, gazi". Udaraju joj na grižu savesti, pa kao: "šta će da ti kaže mama?" - rekao je Terza.

- Da li Sofija i ti razmišljate šta pucanje ovih prijateljstava može da izazove - pitao je Darko.

Ide direktan carski rez za određene ljude: Maja raskrstila sa Asminom za sva vremena, pa nablatila Ivana Marinkovića (VIDEO)

- Svako će nekog svog da brani. Sofija ništa neće pričati o njima, ko će koga tu da blati, svako pokazuje svoje lice. Možda jesam bio loš prošle sezone, ali sam ove sezone pustio tenkove, ne dam da je niko poremeti i da joj nešto fali ovde - rekao je Terza.

- Kakav si to razgovor obavio sa Janjušem - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja jesam kriv i u svađi kada sam u crvenom, loše je što sam rekao: "idi kod Janjuša da te prstenjači", bio je nervozan, planuo je na mene. Nije mi rekao lepo, on je preko stola urlao na mene, ja ne dozvoljavam da otac urla na mene. Koji si ti meni drug da mi kažeš da ćeš da me šamaraš?! - rekao je Terza.

- Kako gledaš na to što je juče onako Vanja Živić odjavila Kačavendu - pitao je Darko.

Koga on može da pljuje?! Janjuš ne može da se sabere od Kačavendinog ponašanja, počeo da divlja zbog saznanja da ga Terza ogovara (VIDEO)

- Normalno. Evo, sada se javljaju drugi ljudi koji govore da joj je to Kačavenda pričala, eno Dragana. Njoj je ovo sada lepo, da nju sada svi napadaju. Nju samo gaze ljudi argumetnima i činjenicama, evo ti Vanja Živić. Pametna, kao pozjami pare, pa je to u svađi odmah rekla. Ispala je loša i svaka čast, pokazala je Vanja da ima stav...Toga više nema! To je sve zato što laže, ona je u svađi izmislila ozbiljnu stvar, a to je da je meni neko gurao pištolj u usta. To su takve budalaštine šta je žena izmislila. Prošli put smo se vređali, ali nije lagala, sada laže! - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Plaše se susreta, jer Nora sada priča i reći će sve: Asmin ne krije koliko ga nervira i raduje Maja, progovorio i o ćerkinom rođendanu: Kada krene u š

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

