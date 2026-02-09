Stižu rode u Elitu 9?! Hana progovorila o potencijalnoj trudnoći, pa priznala: Nerio ne bi bio sa Sandrom, gleda je kao MUŠKARCA (VIDEO)

Iskrena do koske!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan nastavak odnosa Bore Santane, Anastasije Brčić i Uroša Stanića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Hanom Duvnjak.

- Dušicu zanima hoćemo li imati bebu - pitao je Darko.

- Kakvu bebu?! Nikakvu bebu još. Meni uvek kasni, ja sam uvek ovako. Znam da nisam trudna jer nemam ni od čega, evo iskreno. Nema to veze ni sa čim, neugodno mi je kraj drugih ljudi - rekla je Hana.

- Šta ćeš sa Sandrom Todić?! Sprema se da ti otme muža - pitao je Darko.

- Ma šta će ona?! Nju Nerio gleda kao na muško, zato je zvao "Sandra brate", ja je isto gledam kao muškarca. Ja Neriju verujem sto odsto, za Radu nisam bila toliko sigurna kada sam bila napolju, ali kada sam je upoznala, znala sam da nije, nije ona njegov tip, ona je detinjasta - rekla je Hana.

- Kakva je situacija sa Borom ovih dana?! Koliko su ti teško pale uvrede koje je izgovorio - pitao je Darko.

- Tri nedelje sam ćutala, hajde reći ću dve nedelje. Baš mi je bilo odvratno, ja ništa nisam uradila da zaslužim da to radi. Kada me je vređao ispod trema, ćutala sam, nisam htela ni da se Nerio petlja. Pogodilo me jeste kada mi je rekao određene stvari, probala sam da me to ne dira. U utorak sam se isplakala kada je nagovarao pevača da pozdravlja Avatare, nije ta reč, nego to da mora da ponižava - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić