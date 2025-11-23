AKTUELNO

Ne štedi reči! Hana urnisala Ahmiće i Aneli, pa Asminu zamerila SAMO JEDNO (VIDEO)

Iskrena do koske!

Naredna je nominovala Hana Duvnjak.

- Ja mogu da kažem da su Asmin i Aneli počeli da spuštaju loptu što se tiče Nore. Asmine, ti i ja se ne znamo praktički, mislim da imamo više stvari zajedničko što se tiče Ahmića i Nerija. Neke stvari koje si rekao, da smo brat i sestra, to sam ti zamerila, izvinio si se - rekla je Hana, te se tako osvrnula na Aneli:

- Ne moram se ponavljati, katastrofalno je to što si rekla! Sve je izašlo napolju, sve govori da je laž, one nemaju dokaze ni za šta, govore samo "demant" i pričaju u prazno. Ona ima grehova više nego on, svi ovi ljudi i ja. Više je ona mene vređala napolju nego ovde. Ostaviću Asmina, šaljem Aneli - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

