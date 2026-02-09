AKTUELNO

Zadruga

Grofica je rekla da su mu vrata naše kuće otvorena! Aneli priznala da njena majka prihvata Janjuša za zeta, pa ga zaskočila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Toši je neprijatno.

Robot Toša porazgovarao je sa Aneli Ahmić i Janjušem, a onda je Aneli ponovo počela da ga grli i ljubi.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je rekao da nisam normalna u vezi, onda smo se prisećali kako je bilo kad smo se grlili, lepo je bilo, šteta, nije potrajalo, da je potrajalo sad bi živeli zajedno, pili kaficu i ceđenu narandžu - pričala je Aneli, a Janjuš je prasnuo u smeh.

- Probudimo se, u našem udobnom krevetu, zapalimo cigaricu, pa pravo u Dubrovnik. Grofica je rekla da su mu otvorena vrata naše kuće - dodala je Aneli.

- Šta je ovo Tošo, ovo svet nije video - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve one mene pljuju, a ne može nijedna bez mene - dodao je on, a Aneli ga je zaskočila i zagrlila.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

JOŠ NE MOGU DA SE OPASULJIM ZBOG MUNJE, JEZIV JE: Terza priznao Toši da ga je drug do srži razočarao, Sofija otkrila koliko se kaje zbog strašnih uvre

Zadruga

REKLA SVOJE! Mama Aleksandre Jakšić OVIM pokazala da prihvata Janjuša kao POTENCIJALNOG ZETA! (VIDEO)

Domaći

Nije devojka s kojom bih bio za ozbiljno: Mateja priznao da je samo iskoristio Aneli, ona briznula u plač! (VIDEO)

Domaći

BRUTALNO MU ODGOVORILA! Nakon suočavanja Aneli i Asmina, oglasila se njena majka! Žestoko podbola BIVŠEG ZETA pa ga nazvala LAŽOVOM VEKA! (FOTO)

Zadruga

Ja ću da ti uzmem sve: Sofija poručila Terzi da će ga istresti do zadnjeg dinara! (VIDEO)

Domaći

Ana Radulović doživela veliku neprijatnost ispred vrata svog doma, pa se oglasila jasnom porukom: Jedan je uspešno snimljen, ako se ovo ponovi... (FOT