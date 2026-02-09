Grofica je rekla da su mu vrata naše kuće otvorena! Aneli priznala da njena majka prihvata Janjuša za zeta, pa ga zaskočila! (VIDEO)

Toši je neprijatno.
Robot Toša porazgovarao je sa Aneli Ahmić i Janjušem, a onda je Aneli ponovo počela da ga grli i ljubi.
- On je rekao da nisam normalna u vezi, onda smo se prisećali kako je bilo kad smo se grlili, lepo je bilo, šteta, nije potrajalo, da je potrajalo sad bi živeli zajedno, pili kaficu i ceđenu narandžu - pričala je Aneli, a Janjuš je prasnuo u smeh.
- Probudimo se, u našem udobnom krevetu, zapalimo cigaricu, pa pravo u Dubrovnik. Grofica je rekla da su mu otvorena vrata naše kuće - dodala je Aneli.
- Šta je ovo Tošo, ovo svet nije video - rekao je Janjuš.
- Sve one mene pljuju, a ne može nijedna bez mene - dodao je on, a Aneli ga je zaskočila i zagrlila.
Autor: R.L.