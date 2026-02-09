SVI NA PINK! Počinje podela budžeta Aleksandre Jakšić, ovo će biti ZANIMLJIVO!

Sada će sve maske pasti.

Ilija Pečenica, koji je sinoć napusio "Elitu 9" poslao je pismo sa imenom novog vođe koje je jutros stiglo na adresu Bele kuće. On je odlučio da je ovonedeljni vođa bude Aleksadra Jakšić, a sada je došlo vreme za njenu podelu budžeta.

- Draga Elito, šaljemo vam novac za nedeljne troškove, vođa će sada podeliti novac i to tako što će 29 učesnika dobiti po tri hiljade dinara, sedam učesnika po 4.000 i pet učesnika po pet hiljada dinara - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.