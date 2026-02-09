AKTUELNO

Zadruga

SVI NA PINK! Počinje podela budžeta Aleksandre Jakšić, ovo će biti ZANIMLJIVO!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sada će sve maske pasti.

Ilija Pečenica, koji je sinoć napusio "Elitu 9" poslao je pismo sa imenom novog vođe koje je jutros stiglo na adresu Bele kuće. On je odlučio da je ovonedeljni vođa bude Aleksadra Jakšić, a sada je došlo vreme za njenu podelu budžeta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga Elito, šaljemo vam novac za nedeljne troškove, vođa će sada podeliti novac i to tako što će 29 učesnika dobiti po tri hiljade dinara, sedam učesnika po 4.000 i pet učesnika po pet hiljada dinara - pisalo je u pismu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Trk na Pink: Upravo počinje Jelenina podela budžeta, svi čekaju da čuju da li će biti iskrena

Zadruga

TRK NA PINK! Počinje Gagićeva podela budžeta, svi jedva čekaju da čuju njegov stav!

Zadruga

POČINJE ASMINOVA PODELA BUDŽETA! Brzo svi na Pink, ovo se ne propušta!

Domaći

SVI NA PINK! Upravo počinje emisija 'Gledanje snimaka', učesnici ni ne slute da će večeras biti RASKRINKANI DO KOSKE!

Zadruga

TRK NA PINK! Počinje podela budžeta Saleta Luksa! (VIDEO)

Zadruga

SVI ODMAH NA PINK! Počinje proslava rođendana Aleksandre Jakšić! (VIDEO)