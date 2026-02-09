AKTUELNO

Zadruga

PRIJA MI SE KAD SI BLIZU MENE! Jakšićka priznala simpatije Anđelu, on ostao bez teksta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredni mali budžet Aleksandra Jakšić dala je Bori Santani, te je otkrila da joj je bilo lepo dok se ljubila sa njim, ali da ne bi nikad mogla da bude sa takvim čovekom. Onda je dodala da je izdao sve prijatelje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izdao si sve drugare i Maju i Đukića. Neko ko je u javnom poslu, kako si Maju ocinkario za Filipa, to ne radi. Nikoga ne poštuješ ovde ni ko je dobar ni ko nije dobar - rekla je Jakšićka.

- Hvala ti, ovo je dokaz da imaš emocije i dalje prema meni, ali nemoj da se nadaš, ja imam emocije prema Anastasiji - rekao je Bora.

- Veliki budžet ide Anđelu, on je od mene zaslužio veliki budžet, vama ne moram da objašnjavam, on zna zašto. Družimo se, lepo nam je. Prija mi kad si blizu mene, neka ostane ovako kako je, ako ne ide na bolje. Uglavnom, naš odnos ljudi napolju znaju, nema potrebe da objašnjavam, bitno je da ti znaš - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

