Zadruga

DA SI OSTAO SA MNOM... Jakšićka bacila udicu Bori, pa ga upropastila zbog odnosa sa Anastasijom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Santana se pogubio.

Tokom današnje ankete Aleksandra Jakšić se posvađala sa Anastasijom Brčić, a onda se rat razbuktao.

- Svi navodite Boru, ja ću da navedem Anastasiju, privuklo te ludilo, ludilo si i dobila, isponižavao te, iznapušavao. Nadam se da si stavila tačku i da ćeš se skloniti, ja te molim kao tvoja drugarica - navela je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve je snimljeno, vidi se ko hoće konflikt, vidi se ko koga provocira, j*bem ja tebi mater, je l' ti jasno - vikala je Anastasija.

- Skloni se od ovog monstruma, ološa, od najgore osobe koju sam upoznala u životu - rekal je Tanja.

- Malo sam šokirana da su se ljubili Anastasija i Murat - navela je Jakšićka.

- Šta se ti šokiraš kad se na žurkama ljubakaš sa Janjušem - vikala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću navesti Boru, da si ostao sa mnom bilo bi ti super, bio bi prava šmekerica, ovako si sebe ukanalio - navela je Jakšićka.

- U pravu si, do večeras ću im olupati 40 jaja o glavu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

