Iz ovog osmeha svašta može da se rodi: Aneli procvetala nakon klipa sa Anđelom, pa bacila udicu na njega! (VIDEO)

Krenula u lov!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide kako se Aneli Ahmić smejala Anđelu Rankoviću iza leđa Luke Vujovića.

- Ona je predstavila da sam ja ovde pravio haos u hotelu, a ona je bolesna devojka i ima prebačaje - rekao je Luka.

- Ja sam se smejao i kad je on došao da priča o svemu tome. Meni je ovo smešna situacija, on, ona i sve kompletno - dodao je Anđelo.

- Izgledalo je da Anđelo stoji kod kupatila, a ona mu se smeje iza leđa. Kao da su nešto uradili, pa ga sad prave budalom - pričao je Dača Virijević.

- Luka, sprdaju se sa tobom sam si kriv jer si to dozvolio. Sprdaju se Aneli i Anđelo i imaju pravo, ali je on to dozvolio - komentarisao je Pečenica.

- Ja se zato i smejem u svemu tome. Ko kaže da ja njega poštujem? Fora u svemu ovome je što je sve tako bilo, nije bilo dan ranije i da smo se dogovarali, nego sam ušao u tolaet i izašao - govorio je Anđelo.

- Videćemo iz ovog smeha može svašta da se rodi - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić