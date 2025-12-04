AKTUELNO

Zadruga

Ponosna: Aneli novu turu intimnih odnosa sa Lukom, pa procvetala zbog podrške (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Ma šta te briga lavice naša, mi znamo šta je istina.

- Hvala gledaocima, verovatno postoje dokazi napolju i oni znaju šta je istina. Ima nade i za mene. Stojim pri svom stavu. Kad bude ujutru sve završeno ja ću reći: "Pozdrav za Milančeta". Možda misle na moj i Asminov trenutni odnos, ne znam - rekla je Aneli.

- Možda je gledalac koji je poslao tortu - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

NA STUBU SRAMA! Maja unakazila Aneli zbog NEHIGIJENE nakon intimnih odnosa sa Lukom, Asmin dolio ulje na vatru (VIDEO)

Zadruga

Stiglo sve na naplatu: Aneli progovorila o intimnim odnosima sa Lukom, Hana je jednim potezom demolirala! (VIDEO)

Zadruga

Da vidim koliko je Baja galantan: Luka raskrinkao Aneli do koske, ona pobesnela, pa udarila na Baju, pokušava da se opere od intimnih odnosa! (VIDEO)

Zadruga

Šok za šokom! Miljana otkrila da se osvetila Aniti zbog odnosa sa Zolom, Janjuš progovorio o Aneli (VIDEO)

Domaći

NE PRESTAJU: Aneli se suočila sa Lukom, najavila mu rat do istrebljenja, pa se obratila Baji (VIDEO)

Domaći

Meni je govorio kako Baja IDE BRZO: Luka poziva oca da dođe za Novu godinu sa Noom, Aneli ga kompletno raskrinkala pred svima (VIDEO)