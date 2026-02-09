Ja sam od tebe pobegao GLAVOM BEZ OBZIRA! Jakšićka rešeta za crnim stolom, Bora joj STAO NA REP! (VIDEO)

Žestoko!

Aleksandra Jakšić nastavila je svoju budžeta, a sledeće male budžete podelila je Neriju, Hani i Anastasiji.

- Nerio, mali budžet, ti si govorio da voliš da slušaš moje komentare, onda je došlo da sam ja prokomentarisala nešto, ja ono što kažem da stojim iza toga, u sumnji sam za neke stvari što se tebe tiče. Nešto mi se tu ne poklapa. Nije se dešavalo da se o tome priča, čuli smo samo tvoju stranu, ostalo je nedorečeno. Meni to nešto nije u redu. Ti moraš malo da živneš, vučeš se kao crevo, imaš dosta vrlina, dosta i mana, klinac si mi, nemam šta da pričam sa tobom - rekla je Jakšićka.

- Hana isto mali budžet, ti meni nit smrdiš nit mirišeš. Ti si mi još gora od njega, tu smo na zdravo, zdravo. Mutna si mi - rekla je ona za Hanu.

- Anastasija, ona je na početku bila top, bolje na tome da je ostalo. Simpatična si mi kao ličnost. Nije mi jasno kako sto puta prelažiš Bori, mislila sam da sam karakterno jača osoba. Stalno pominješ ćaću, šta će da ti kaže ćaća. Mirila si se, onda se ljubiš tri puta sa Muratom, pa onda opet Bora, da li to radiš iz dosade, ili iz inata. Čini mi se da je Bora sa tobom zbog priče a ti si sa njima dvojicom da ti prođe dan, da ti nije dosadno - rekla je Jakšićka.

- Ja sam od tebe pobegao glavom bez obzira, ja sam navikao da budem mlađim, ne sa toliko starijom. Ne mogu da se ženim sa devojkom od četrdeset i dve, tri - rekao je Bora.

- On je tebi ono pismo pisao da bi te izmanipulisao. On daje povoda Urošu, zove ga da bleji s njim - rekla je Aleksandra.

