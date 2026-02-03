DA MI DOĐE SVETI PETAR, JA SAM ZA TEBE DOKTOR! Ivan i Bora u dugometražnom verbalnom sukobu! (VIDEO)

Ne mogu da se pomire.
Novi verbalni sukob izbio je danas između Ivana Marinkovića i Bore Santane.
- Ko je kvarniji - pitao je Bora učesnike, a pojedini su rekli njegovo ime.
- Ja sam za tebe doktor, da mi dođe Sveti Petar, ja sam ovde doktor, ti si se izblamirao - rekao je Ivan.
- Neka nam Veliki šef da neku debatu - predložio je Bora.
- Tebi dalu Elitoviziju da te smire jer ne znaš gde udaraš, meni ne treba ništa - rekao je Ivan.
- Mislio si da te stavim u žiri, nema - naveo je Bora.
- U baš si me zaj*bao... Je l' si se žalio i kunjao tamo, jednom rečenicom sam te urnisao - istakao je Ivan.
