DA MI DOĐE SVETI PETAR, JA SAM ZA TEBE DOKTOR! Ivan i Bora u dugometražnom verbalnom sukobu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne mogu da se pomire.

Novi verbalni sukob izbio je danas između Ivana Marinkovića i Bore Santane.

- Ko je kvarniji - pitao je Bora učesnike, a pojedini su rekli njegovo ime.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam za tebe doktor, da mi dođe Sveti Petar, ja sam ovde doktor, ti si se izblamirao - rekao je Ivan.

- Neka nam Veliki šef da neku debatu - predložio je Bora.

- Tebi dalu Elitoviziju da te smire jer ne znaš gde udaraš, meni ne treba ništa - rekao je Ivan.

- Mislio si da te stavim u žiri, nema - naveo je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- U baš si me zaj*bao... Je l' si se žalio i kunjao tamo, jednom rečenicom sam te urnisao - istakao je Ivan.

Autor: R.L.

