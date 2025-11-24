AKTUELNO

Zadruga

RAZOČARAO ME JE, REKAO JE DA HOĆU DA GA NAMESTIM! Sofija se žalila na Milana, potpuno izgubila kompas, a za sve je kriv Karić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Da li će joj prići da se pomire?

Robot Toša došao je u "Elitu 9" i porazgovarao sa učesnicima, a Janjuš mu je namestio "muškost".

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni sad ne treba vaginaž nego jajovaž - rekao je Toša.

Zatim je sa Tošom porazgovarala Sofija Janićijević koja se žalila na Milana Stojičkovića.

- Ja sam se juče mnogo razočarala, je l' možeš da mi doneseš nešto?! Mnogo me je razočarao Milan, rekao je da hoću da ga namestim zbog Stefana Karića, baš mi je teško danas

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

