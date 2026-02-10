Mama ne da da dete ima oca! Asmin odlučio da se izbori za ćerku preko SUDA, pa obelodanio sve o Ahmićima! (VIDEO)

Tenzija raste!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi izneo istinu o Anelinoj zabrani da viđa ćerku Noru,.

- Meni je Sita govorila i pre toga da priznam da ulazim u rijaliti, pa ću moći da viđam dete. Ona je znala da je 13. ulazak. Kad je Grofica objavila sliku sa Norom iz Dubrovnika, ja sam bio u Zagrebu i hteo sam da vidim Noru, a Sita mi je rekla da da su upravo krenuli za Sarajevo. Poslednji put sam je video kad je ulazila u Elittu 7 - rekao je Asmin.

- Ne laži. U Majamiju si se slikao gol i tražio da vidiš Noru kako bih ja videla kako ti je u Majamiju - rekla je Aneli.

- Ona nije htela da ide kući sa mamom, nego je htela sa mnom kolima - rekao je Asmin.

- Dete sad drugačije gleda na njega. Kad se pretilo mojoj majci na telefon i mojoj porodici... Nemoj da lažeš, i prema meni je trčala i plakala - rekla je Aneli.

- Ja kažem da ide kod mene, a Grofica kaže: "Ne tamo, tata je g*vno" - rekao je Asmin.

- On je slao ljude lomili su mi kola - rekla je Aneli.

- Ja sam slao ljude samo da uzmu lava. Ukrali su lava i lutku bez glave. Mi imamo 50 - 50 starateljstvo. Kad bih ja rekao da dođe, morao bih da odem po nju. Ja da je prijavim ona ne bi mogla da pređe nijednu granicu na svetu ikad. Nora bi bila oduzeta odmah. Meni je Sirta rekla da ne dajem punomoćje Grofici jer će sa Norom da ide u emisije. Ona mi je rekla da dok je ona živa dete neću videti jer ću da ukradem dete. One su tri crne udovice! Kad izađemo napolje idemo na sud svakako - rekao je Asmin.

- Pre suda ništa - rekla je Aneli.

- Luka je rekao da ako on nešto kaže Asmin dobija dete - rekao je Luke.

- Ti si spreman na sve! - rekla je Aneli.

- Jesam, ali ne kad je moje dete u pitanju i moj brat! Mama ne da da Nora ima oca, baba ne da da Nora ima oca, tetka ne da da Nora ima oca i to je to - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić