Nemoj da te gledaju ovi ološi! Aneli se raspala na komade, Teodora joj pružila RAME ZA PLAKANJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve je stiglo.

Ovog jutra Teodora Delić odlučila je da pruži podršku Aneli Ahmić, koja se potpuno raspala zbog svega što joj se dešava u zadnje vreme.

- Razvalila si kako si igrala onaj dan - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi koji mene vole, najviše vole kad ja plešem i kad pevam - navela je Aneli, a onda se rasplakala.

- Ja kažem iskreno, osporavaju, ja to najviše mrzim, i kad smo u najgorem odnosu ne mogu da osporim kad je neko talentovan, zato su nerealni... Sve te stiglo, nemoj da te gledaju ovi ološi - istakla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

