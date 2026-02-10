Nemoj da te gledaju ovi ološi! Aneli se raspala na komade, Teodora joj pružila RAME ZA PLAKANJE! (VIDEO)

Sve je stiglo.

Ovog jutra Teodora Delić odlučila je da pruži podršku Aneli Ahmić, koja se potpuno raspala zbog svega što joj se dešava u zadnje vreme.

- Razvalila si kako si igrala onaj dan - rekla je Teodora.

- Ljudi koji mene vole, najviše vole kad ja plešem i kad pevam - navela je Aneli, a onda se rasplakala.

- Ja kažem iskreno, osporavaju, ja to najviše mrzim, i kad smo u najgorem odnosu ne mogu da osporim kad je neko talentovan, zato su nerealni... Sve te stiglo, nemoj da te gledaju ovi ološi - istakla je Teodora.



