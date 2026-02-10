MORA IZABRATI! Jakšićka na teškim mukama, nastala opšta pometnja za crnim stolom! (VIDEO)

Haos u najavi.

Novo pismo je stiglo na adresu Bele kuće a ovonedeljni vođa Aleksandra Jakšić pročitala ga je pred svima.

- Draga Elito, vreme je da vođa izabere osam učesnika koje ne podnose, koji će biti u odabranima. Vođa mora odabrati osam učesnika koje zaista ne podnosi. Oni neće imati nikakve privilegije - pisalo je u pismu.

Potom je Jakšićka krenula da ređa one učesnike koje ne može očima da gleda.

- Staviću ovu k*ravelu matoru (Kačavenda), može i Luks zajedno s njom, može Jovana advokatica, staviću recimo Sofija ide kao četvrta, neka ide i Terza sa Sofijom, Bora i Anastasija i neka bude Uroš - izabrala je Jakšićka.

- Ja neću u odabrane, jer nije rekla moje ime - rekla je Milena Kačavenda.

- Kačavenda ide u odabrane - rekla je Jakšićka.

Autor: R.L.