AKTUELNO

Zadruga

MORA IZABRATI! Jakšićka na teškim mukama, nastala opšta pometnja za crnim stolom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi.

Novo pismo je stiglo na adresu Bele kuće a ovonedeljni vođa Aleksandra Jakšić pročitala ga je pred svima.

- Draga Elito, vreme je da vođa izabere osam učesnika koje ne podnose, koji će biti u odabranima. Vođa mora odabrati osam učesnika koje zaista ne podnosi. Oni neće imati nikakve privilegije - pisalo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom je Jakšićka krenula da ređa one učesnike koje ne može očima da gleda.

- Staviću ovu k*ravelu matoru (Kačavenda), može i Luks zajedno s njom, može Jovana advokatica, staviću recimo Sofija ide kao četvrta, neka ide i Terza sa Sofijom, Bora i Anastasija i neka bude Uroš - izabrala je Jakšićka.

- Ja neću u odabrane, jer nije rekla moje ime - rekla je Milena Kačavenda.

- Kačavenda ide u odabrane - rekla je Jakšićka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kačavendi će krenuti para na uši: Jakšićka saterala u ćošak Sandru Todić, iz nje izvukla sve detalje druženja sa Mileninim bivšim mužem! (VIDEO)

Farmeri

Sneža u raspravi sa Kristijanom otkrila da joj se Golubović NABACIVAO: Nastala sveopšta POMETNJA ZA STOLOM (VIDEO)

Zadruga

LUKA U GAĆAMA ŠETAO ISPRED MAJE! Vujoviću sledi PAKAO kad Anita sazna za ovo! (VIDEO)

Domaći

Uživo na Pink: Bira se najnesposobniji učesnik, pravo glasa imate i vi! (VIDEO)

Domaći

POGLEDAJTE KAKO JE IZGLEDALA MILIČINA I TERZINA SVAĐA U CRKVI: Nastala opšta pometnja, ona ga izbacila s krštenja ćerke, mala Barbara ne prestaje da p

Zadruga

Bebica će ponovo biti namagarčen: Teodora se opet poverava Dači o Filipu? (VIDEO)