Ona je nedodirljiva žena, školjka koju treba otvoriti i posisati! Ivan Marinković krenuo da zavodi Vanju Prodanović, ona mu UZVRATILA! Sara PLAČE KAO KIŠA! (VIDEO)

Novi ljubavni par na pomolu.

Sledeći, posle Dače Virijevića, najpoželjniji momak u Beloj kući bio je Ivan Marinković, koji je bio izbor na papiru kod tri devojke.

- Vanja Prodanović, Sara Stojanović i Milosava Pravilović - pročitao je Darko ko je sve izabrao Ivana.

- Sara mi priznala da se ponovo zaljubila u mene. Kod Milosave je isto legitimno, ona zna da sam ja džentlmen i da žene pored mene imaju sve. Svaka čast hvala ti, imponuje mi Milosava. Jeste ona je folirant jer nije izabrala Asmina. Tako je brzo prebolela Jocu, otvorio joj se put ka Asminu. Što se tiče ove plavokose dame, ona je toliko jedna nedodirljiva žena, da je to strašno, jako me inspiriše, ona je kao zatvorena školjka koju treba otvoriti i posisati ono lepo. Ona košta samo 400 evro mesečno. Da ima sve, da je stabilna, obezbeđena, treba joj 400 evra za mesečne troškove. Imponuje mi što me je odabrala, ja ne bih da je obeščastim, sa džentlmenske strane prilazim. Prvo ću eliminisati moju nesuđenu taštu. Saro, ti si svoju šansu iskoristila, priznala je da sam ja bio najbolji za neke stvari. Vanja me inspiriše, volim kad se pogledamo, ostao sam bez reči, bez teksta, moram da kažem da prošlost ostavljam iza sebe. Ne mogu da ti kažem Saro da ćemo biti drugari, jer niko ne zna šta, ali u ovom trenutku izabranica mog velikog srca je Vanja Prodanović - rekao je Ivan.

- Ja te nikad nisam prebolela - rekla je Sara i zaplakala.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.