Mora nešto da prevagne, pa makar i pokloni! Anđelo birao između Aneli i Jakšićke, Ivan Marinković ga jednom rečenicom UBO U METU! (VIDEO)

Apolon i Venera ponovo zajedno.
Sledeći muškarac kog su birale dame bio je Anđelo Ranković, a on je dobio dve ponude.
- Aneli Ahmić i Aleksandra Jakšić - rekao je Darko Tanasijević, a Janjuš se odmah pobunio da Aneli nije bila iskrena.
- Provodim dosta vremena i sa Aneli, a i sa Jakšićkom od Odabranih. Lepo im je u mom društvu, prijam im, prija im moja energija, i njihova prija meni. Zezamo se smejemo se, šalimo se, Aneli i ja provodimo dosta vremena, kako tokom emisija, i posle emisija, pokloni stižu za naše drugarstvo - naveo je Anđelo.
- Nešto mora da prevagne, pa makar i pokloni - rekao je Ivan.
- Proveo sam dosta više vremena sa Aneli - rekao je Ranković i izabrao Ahmićku.
Autor: R.L.